Big match

Delusione da parte degli allenatori.

Oltre trenta espulsioni nella partita di pallanuoto Legnano-Treviglio. Delusione da parte degli allenatori.

Un match importante

Alla piscina Amga Sport di Legnano era di scena ieri il big match tra Rari Nantes Legnano e Pallanuoto Treviglio, giunte all’incontro odierno entrambe in seconda posizione nella classifica di Serie C maschile di pallanuoto.

Oltre trenta espulsioni

Il risultato finale è stato 5-9, vedendo primeggiare il Treviglio. Ma c'è qualcosa che non convince. "Non sono arrabbiato per la sconfitta, che ci sta sia per la forza dell’altra squadra, sia perché da tempo giochiamo con la pressione di una posizione in classifica per noi inaspettata”, commenta a fine incontro Gojko Separovic, head coach e direttore sportivo societario, “sono deluso, però, per una direzione di gara che non ha convinto neppure l’allenatore di Treviglio. Oltre trenta espulsioni in una partita sì agonistica, ma corretta fino alla fine… nessuno di noi le ha capite. E il gioco ne è stato penalizzato".

Sabato prossimo

Sabato prossimo, altra grande sfida per la RNL: la piscina legnanese ospiterà, infatti, il derby contro Busto Pallanuoto, prima in classifica.