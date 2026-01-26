Straordinaria vittoria italiana oggi al Campaccio grazie a Nadia Battocletti, che si è imposta nonostante una caduta. Si è rialzata con determinazione, ha recuperato terreno sulle avversarie e ha conquistato il successo.

Nadia Battocletti si impone al Campaccio 2026

Una prestazione splendida che conferma l’azzurra come leader indiscussa della gara internazionale, dopo aver già riportato lo scorso anno la bandiera italiana sul gradino più alto del podio dopo ben 31 anni”. Così il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi che oggi ha premiato i vincitori della storica corsa campestre giunta alle 69esima edizione, Nadia Battocletti, vincitrice della gara donne, e il burundese Egide Ntakarutimana, primo in quella maschile.

“Con grande gioia oggi premio i vincitori della 69ª edizione del Campaccio, la corsa campestre che da San Giorgio su Legnano proietta la Lombardia sportiva nel mondo”.