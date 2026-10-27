Memorial Ronchi – BCC Cup: 20 squadre in campo per la festa del minibasket

Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre le gare nei gironi Gold e Silver, con le finali e la premiazione al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano

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Venti squadre, quattro palestre, due giornate di partite e centinaia di bambini e famiglie coinvolti in una grande festa della pallacanestro. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026 torna il Memorial Ronchi – BCC Cup, il torneo dedicato al minibasket organizzato nell’Alto Milanese con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

La manifestazione si svilupperà tra San Giorgio su Legnano, Busto Garolfo e Dairago, coinvolgendo il PalaBertelli, il PalaColonne, la palestra CSG e quella di Dairago. Le venti formazioni partecipanti saranno suddivise in quattro gironi, due Gold e due Silver, per una prima giornata interamente dedicata alle qualificazioni. Domenica spazio alle finali, con la cerimonia conclusiva di premiazione prevista alle 13.15 al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano.

Lo sport come progetto educativo

Il Memorial Ronchi è soprattutto l’espressione di un progetto educativo che da tre decenni mette lo sport al servizio dei bambini e delle famiglie, costruendo una rete di collaborazione tra associazioni, volontari, istruttori e amministrazioni locali.

«La nostra attività è rivolta ai bambini dai quattro agli undici anni, una fascia d’età fondamentale per il primo approccio allo sport – spiega Paolo Ponzelletti, presidente Centro Minibasket Altomilanese –. Li introduciamo alla pallacanestro attraverso il gioco, che è proprio l’essenza del minibasket. Non ci interessa soltanto insegnare a palleggiare o a tirare a canestro, ma offrire ai bambini la possibilità di stare insieme, divertirsi e imparare a confrontarsi con gli altri. Verso i nove o dieci anni cominciano anche le prime gare, ma sempre con un approccio molto tranquillo, senza esasperare la competizione. Organizziamo tornei, partecipiamo a manifestazioni anche fuori dal nostro territorio e cerchiamo di offrire ai ragazzi esperienze che siano importanti anche dal punto di vista umano».

Valori oltre il risultato

Il torneo rappresenta un’occasione per mettere in pratica questa filosofia. Il risultato sul campo non è l’unico elemento importante: ogni partita diventa un’opportunità per imparare a rispettare le regole, collaborare con i compagni, accettare una sconfitta e condividere una vittoria. Il confronto con bambini provenienti da altre società permette inoltre di allargare gli orizzonti, conoscere nuove realtà e costruire amicizie.

Alle spalle della manifestazione c’è una storia lunga trent’anni, quella del Centro Minibasket Altomilanese, nato con l’obiettivo di superare i confini comunali e costruire una rete sportiva capace di raggiungere i bambini direttamente nei luoghi in cui vivono.

«Abbiamo scelto fin dall’inizio di non identificarci con una sola città, perché il nostro obiettivo era lavorare per tutto il territorio dell’Alto Milanese, – racconta Edoardo Ponzelletti, responsabile organizzazione tornei –. Siamo presenti a San Giorgio su Legnano, Busto Garolfo, Villa Cortese, Arconate, Dairago, Casorezzo e anche nell’area di Busto Arsizio. In ogni paese abbiamo un centro di primo avviamento al minibasket, con attività organizzate nelle palestre locali. Quando i bambini crescono e si avvicinano a un’attività più agonistica, vengono progressivamente inseriti in squadre comuni. È un modello che ci permette di essere vicini alle famiglie e, allo stesso tempo, di offrire ai ragazzi un percorso sportivo strutturato».

Oltre 350 iscritti e il riconoscimento Platinum

Un’organizzazione che oggi conta oltre i 350 iscritti distribuiti in otto Comuni, confermando la capacità del progetto di rispondere a un’esigenza educativa e sociale che va ben oltre la pratica della pallacanestro. Il lavoro svolto in questi anni ha ottenuto anche un importante riconoscimento nazionale. La Federazione Italiana Pallacanestro ha assegnato al Centro Minibasket Altomilanese il riconoscimento Platinum, il livello più elevato previsto per valorizzare la qualità dei centri minibasket.

«È un risultato che premia il lavoro svolto negli anni, la presenza di istruttori nazionali e le competenze che abbiamo costruito. Dietro questo riconoscimento ci sono tante persone che dedicano tempo ed energie ai bambini. Siamo una realtà che si basa in larga parte sul volontariato e cerchiamo sempre di organizzare iniziative importanti, naturalmente nei limiti delle nostre possibilità», sottolinea Andrea Ferrara, responsabile minibasket.

Il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate assume un significato particolare in questo contesto. La banca di credito cooperativo accompagna da anni le attività della Sangiorgese Basket e del Centro Minibasket Altomilanese, contribuendo a sostenere un progetto che mette al centro i giovani, le famiglie e il territorio. La stessa denominazione BCC Cup, riportata nel logo ufficiale del Memorial Ronchi, testimonia il legame tra la manifestazione e l’istituto di credito cooperativo. «Con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate abbiamo costruito negli anni un rapporto molto positivo – osserva Ponzelletti –. La banca ci è sempre stata vicina, accompagnando le nostre attività e la crescita che abbiamo avuto. Il suo sostegno non riguarda soltanto un singolo torneo, ma un percorso che comprende tante iniziative dedicate allo sport e alla socialità. Credo che questo rapporto nasca da una sensibilità comune: abbiamo più o meno la stessa attenzione per il territorio. Per noi è importante poter contare su realtà che condividano il valore educativo e sociale di quello che facciamo».

La Bcc accanto al territorio

Una collaborazione che trova le proprie radici nella vocazione mutualistica della banca, impegnata a reinvestire sul territorio una parte delle risorse generate dalla propria attività, sostenendo associazioni, progetti educativi, iniziative culturali e sportive. «Il Centro Minibasket Altomilanese rappresenta un esempio concreto di quanto si possa realizzare quando passione, volontariato e capacità organizzativa si mettono al servizio del territorio, – dichiara Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate –. Dietro ogni bambino che scende in campo ci sono una famiglia, degli educatori, dei volontari e una comunità che si prende cura del proprio futuro. È questa la ricchezza più grande che vogliamo contribuire a custodire e a far crescere».

Il programma del Memorial Ronchi – BCC Cup prenderà il via sabato 31 ottobre alle 9.30, con le venti squadre suddivise in quattro gironi, due Gold e due Silver, impegnate contemporaneamente nelle quattro palestre. Le partite si susseguiranno ogni mezz’ora fino alle 11.30, con una pausa pranzo alle 12. Gli incontri riprenderanno alle 13 e proseguiranno fino alle 15, orario di inizio delle ultime gare della giornata. Ogni girone comprenderà cinque formazioni, che si affronteranno per determinare le classifiche e gli abbinamenti delle finali.

I gironi Gold

Il girone A Gold sarà ospitato dal PalaBertelli di San Giorgio su Legnano, in via del Campaccio, e vedrà confrontarsi Urania Milano, Desio A, Omegna, Lissone e Vigevano. Ad aprire il programma alle 9.30 sarà Urania Milano-Desio A, seguita alle 10 da Omegna-Lissone e alle 10.30 da Urania-Vigevano. Alle 11 si affronteranno Desio A e Omegna, mentre alle 11.30 sarà la volta di Lissone-Vigevano. Nel pomeriggio, dalle 13, si disputeranno gli altri incontri del girone, fino alla sfida conclusiva delle 15 tra Desio A e Lissone.

Il girone B Gold giocherà al PalaColonne di San Giorgio su Legnano, in via 25 Aprile, con BVA, Legnano, Cantù, Seregno e Costa Masnaga. La prima partita, alle 9.30, sarà BVA-Legnano, seguita alle 10 da Cantù-Seregno e alle 10.30 da BVA-Costa Masnaga. Alle 11 si affronteranno Legnano e Cantù, mentre alle 11.30 scenderanno in campo Seregno e Costa Masnaga. Dopo la pausa pranzo, alle 13, il programma riprenderà con BVA-Cantù, per concludersi alle 15 con Legnano-Seregno.

I gironi Silver

Il girone C Silver sarà di scena alla palestra CSG di Busto Garolfo, in via Mazzini, con Oleggio, Nerviano, BAT, Desio B e Somaglia. Alle 9.30 si giocherà Oleggio-Nerviano, alle 10 BAT-Desio B e alle 10.30 Oleggio-Somaglia. Seguiranno alle 11 Nerviano-BAT e alle 11.30 Desio B-Somaglia. Nel pomeriggio, dalle 13, spazio agli altri incontri, con la chiusura alle 15 affidata alla sfida Nerviano-Desio B.

Il girone D Silver si disputerà nella palestra di Dairago, in via Rossetti Martorelli, e coinvolgerà Centro Minibasket Altomilanese, Marcallo, Vittuone-Magenta, Olgiate Comasco e OSL Garbagnate. Alle 9.30 il Centro Minibasket Altomilanese affronterà Marcallo, mentre alle 10 si giocherà Vittuone-Magenta-Marcallo. Alle 10.30 sarà la volta di Centro Minibasket Altomilanese-Olgiate Comasco, seguita alle 11 da OSL Garbagnate-Vittuone-Magenta e alle 11.30 da Marcallo-Olgiate Comasco. Nel pomeriggio, alle 13, il Centro Minibasket Altomilanese incontrerà Vittuone-Magenta, alle 13.30 si sfideranno OSL Garbagnate e Olgiate Comasco, mentre alle 14 sarà in programma Centro Minibasket Altomilanese-OSL Garbagnate. Le ultime gare si disputeranno alle 14.30 e alle 15.

Le finali di domenica

Domenica 1° novembre sarà interamente dedicata alle finali, distribuite nelle quattro palestre per consentire a tutte le squadre di disputare gli incontri conclusivi e definire le classifiche dei tabelloni Gold e Silver. Il PalaBertelli ospiterà alle 9.30 la finale per il terzo e quarto posto Gold, alle 10.45 la finale per il primo e secondo posto Silver e alle 12 la finalissima Gold, che assegnerà il successo nel tabellone principale della manifestazione.

Al PalaColonne si comincerà alle 9 con la finale per il quinto e sesto posto Silver, seguita alle 10.15 dalla finale per il quinto e sesto posto Gold e alle 11.30 dalla finale per il terzo e quarto posto Silver. Alla palestra CSG di Busto Garolfo, invece, sono previste alle 10.15 la finale per il settimo e ottavo posto Silver e alle 11.30 quella per il settimo e ottavo posto Gold. A Dairago si giocheranno alle 10.15 la finale per il nono e decimo posto Silver e alle 11.30 la finale per il nono e decimo posto Gold.

Premiazione e ristoro

Il momento conclusivo del Memorial Ronchi – BCC Cup sarà domenica 1° novembre alle 13.15, con la cerimonia di premiazione al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano. Un appuntamento che riunirà i protagonisti della manifestazione per celebrare non soltanto i risultati sportivi, ma anche l’impegno, la partecipazione e lo spirito di squadra dei giovani cestisti. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre