Memorial Ronchi: Seregno vince il Gold, Garbagnate il Silver

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Seregno conquista il tabellone Gold, Osl Garbagnate si aggiudica il Silver e il Memorial Ronchi – Bcc Cup 2026 festeggia un nuovo record di partecipazione: venti squadre, quattro palestre coinvolte e spalti gremiti al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano per la giornata conclusiva.

Memorial Ronchi, 20 squadre e quattro palestre

Il torneo di minibasket, sostenuto dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha portato sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre nell’Altomilanese centinaia di giovani cestisti, allenatori, accompagnatori e famiglie, trasformando due giornate di partite in una grande festa dello sport giovanile. La manifestazione ha registrato una crescita rispetto alla scorsa edizione, passando dalle 16 squadre del 2025 alle venti di quest’anno, nuovo primato per il torneo. Le formazioni sono state suddivise in quattro gironi e si sono affrontate nelle qualificazioni del sabato e nelle finali della domenica, con due tabelloni distinti, Gold e Silver. Le partite si sono disputate in quattro impianti: il PalaBertelli e il PalaColonne di San Giorgio su Legnano, la palestra Csg di Busto Garolfo e quella di Dairago. Nel tabellone Gold il successo è andato a Seregno, davanti a Desio, mentre nel Silver si è imposta Osl Garbagnate, anche in questo caso con Desio al secondo posto, presente al torneo con due formazioni.

Un’organizzazione più impegnativa rispetto al passato, che non ha però compromesso la qualità dell’accoglienza e lo svolgimento delle gare. Paolo Ponzelletti, responsabile dell’organizzazione dei tornei del Centro Minibasket Altomilanese, racconta:

«Nonostante il torneo continui a crescere, riusciamo sempre a mantenere un’ottima qualità organizzativa e di immagine. Ho avuto modo di parlare con gli allenatori delle altre società e ho raccolto commenti molto positivi. Tutti si sono detti soddisfatti dell’organizzazione e, soprattutto, mi hanno raccontato che i bambini si sono divertiti molto. È questo il riscontro che ci fa maggiormente piacere, perché significa che siamo riusciti a offrire una bella esperienza sportiva a tutti i partecipanti».

Il ricordo di Ronchi

Il torneo porta il nome di un dirigente che ha contribuito in maniera significativa alla nascita e allo sviluppo del movimento del minibasket nell’Altomilanese. Un ricordo che continua a essere coltivato attraverso un appuntamento capace di coinvolgere ogni anno nuove generazioni di bambini. Ponzelletti ricorda:

«Ronchi è stato un nostro dirigente che ci ha aiutato moltissimo, soprattutto nella costruzione del movimento del Centro Minibasket Altomilanese. Abbiamo il piacere di ricordarlo ogni anno attraverso questo torneo, che rappresenta un momento di divertimento, amicizia e condivisione. Credo che la manifestazione incarni proprio lo spirito della persona che è stato. Ci sono persone che, attraverso quello che fanno, lasciano un segno e continuano a essere presenti anche negli anni successivi. Il Memorial è il nostro modo di ricordarlo, facendo vivere ai bambini quei valori ai quali teneva».

Premiazioni con il PalaBertelli gremito

Particolarmente partecipato il momento conclusivo di domenica 1° novembre, quando le squadre si sono ritrovate al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano per la cerimonia di premiazione. Gli spalti gremiti, gli applausi rivolti ai giovani atleti e la presenza delle famiglie hanno accompagnato la conclusione di due giornate nelle quali la competizione si è affiancata al divertimento e alla possibilità di conoscere coetanei provenienti da altre realtà cestistiche. Ponzelletti prosegue:

«La premiazione finale è stata davvero un bel momento, con tantissima gente al palazzetto. È stato bello vedere tutte queste famiglie riunite per applaudire i bambini e condividere la conclusione del torneo. Abbiamo raccolto grande soddisfazione da parte di tutti, dagli allenatori agli accompagnatori. Quando si organizzano manifestazioni di queste dimensioni, riuscire a mantenere questo clima di entusiasmo è un risultato importante».

Il sostegno della Bcc

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che da anni sostiene le attività della Sangiorgese Basket e del Centro Minibasket Altomilanese. «Durante le premiazioni abbiamo ringraziato la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che con il suo sostegno ci permette di portare avanti questa tradizione», afferma Ponzelletti. La collaborazione, testimoniata anche dalla denominazione Memorial Ronchi – Bcc Cup, accompagna la crescita del movimento sportivo giovanile e contribuisce a rendere possibili iniziative sempre più partecipate. Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, commenta:

«Vedere un palazzetto gremito di bambini, ragazzi e famiglie, tutti insieme per condividere la passione per lo sport, è una gioia per gli occhi e per il cuore. Il Memorial Ronchi – BCC Cup è riuscito a realizzare qualcosa di straordinario: mobilitare centinaia di giovani, coinvolgere tantissime famiglie e trasformare due giornate di minibasket in una grande festa collettiva. Dietro questo successo ci sono la passione, la dedizione e la straordinaria capacità organizzativa di persone che dedicano il proprio tempo agli altri e che meritano tutta la nostra riconoscenza. Riuscire a portare così tanti bambini in palestra, a farli giocare, divertire, confrontare e stringere nuove amicizie è un risultato che vale ben più di qualsiasi vittoria sul campo. E vedere sugli spalti genitori, nonni, fratelli e sorelle che applaudono, incoraggiano e partecipano con entusiasmo è la dimostrazione di quanto lo sport sappia diventare un’occasione di incontro per intere comunità. Sono proprio queste le immagini che danno significato al nostro impegno per il territorio: palestre piene di vita, bambini felici, famiglie coinvolte e volontari capaci di trasformare una passione in qualcosa di grande. Il nostro plauso va agli organizzatori, agli allenatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questo bellissimo risultato, dimostrando ancora una volta che le cose più importanti nascono dall’impegno di persone che credono profondamente in quello che fanno».

Il sostegno della banca di credito cooperativo si inserisce in un rapporto con le associazioni sportive del territorio che guarda alla continuità delle attività, alla formazione dei più giovani e alla possibilità di offrire alle famiglie occasioni di partecipazione.

Il bilancio dell’edizione 2026 va quindi oltre le classifiche: Seregno e Garbagnate hanno conquistato i rispettivi tabelloni, Desio ha ottenuto due secondi posti, ma il risultato più significativo per gli organizzatori è la crescita di un torneo che ha saputo mantenere la propria identità, coinvolgendo venti squadre e tante famiglie. Un modo per continuare a ricordare chi ha contribuito a costruire il movimento del minibasket locale, portando ogni anno nuovi bambini in palestra e trasmettendo loro i valori dello sport, dell’amicizia e della condivisione.