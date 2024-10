Ottime notizie sono arrivate per la Ginnastica Skill di Canegrate dalla seconda prova regionale del campionato di specialità GOLD: Giorgia Zanelli con una esecuzione frizzante e grintosa al nastro, si aggiudica l’argento tra le allieve 2 ed ottiene il Pass per la fase di zona tecnica.

Medaglia d'argento per Giorgia Zanelli della Ginnastica Skill

Nella specialità palla termina la propria gara in 12° posizione. Nella stessa categoria Diana Piteri conclude le sue prove con il 9° posto alla palla e il 12° al cerchio. Esordio assoluto in una gara Gold per Chiara Bertelli nella categoria Junior 1 dove con una buona prova si aggiudica la 6° posizione alla palla e la 9° al cerchio. Nelle Junior 2 Elisa Santalini ottiene il 7° posto con la palla e il 13° con le clavette. Stessa categoria per Sofia Nebuloni che chiude in 10° posizione alla palla e in 15° al cerchio.

Gaia Tandin nella categoria Junior 3 chiude la sua prima esperienza Gold con il 9° posto alle clavette.

Infine, nella categoria senior, Agata Lucchini si piazza in 11° posizione alle clavette e in 10° al nastro, mentre la compagna Sofia Croce ottiene il 13° posto alla palla e il 15° al cerchio.

Subito pronte per una nuova sfida

L’esperienza in questo campionato aggiunge un bagagliaio tecnico ed emozionale al percorso di queste ginnaste che continuano a lavorare per crescere mettendosi ogni giorno in discussione e puntando a sempre più alti obiettivi.

Tra tre settimane tutta la famiglia Skill sarà pronta a tifare per Giorgia che nella prova di zona tecnica proverà ad accedere alla finale nazionale. Forza Giorgia.