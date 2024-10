Abbiategrasso: tir urta bus e finisce fuori strada

Nel pomeriggio di ieri, martedì 8 ottobre 2024, ad Abbiategrasso un tir in viale Giotto ha urtato un bus di linea finendo la sua corsa fuori strada. L’incidente è successo mentre sulla città imperversare una forte pioggia. Sul luogo dell’incidente sono stati inviati un ambulanza , automedica , vigili del fuoco di Pavia, oltre alle pattuglie della Polizia Locale.

Strada chiusa al traffico

Il luogo dell’incidente è un nodo molto trafficato, la circonvallazione esterna di Abbiategrasso. Per permettere le operazione di messa in sicurezza lo svincolo verso Albairate sulla sp 114 è stato chiuso al traffico causando alcuni disagi alla circolazione.

Nessun ferito

A far luce sulle cause dell’incidente sarà la Polizia Locale di Abbiategrasso che ha effettuato i rilievi. Da una prima ricostruzione si tratta di uno scontro tra il mezzo pesante e un bus di linea ad un rotatoria. Dopo l’urto il tir si è fermato a bordo strada finendo nel campo. Nessun ferito tra i passeggeri del bus, scesi illesi e trasferiti su un altro pullman e portati a destinazione. Anche i due conducenti dei mezzi coinvolti nell’incidente non hanno riportato ferite gravi e non hanno avuto bisogno di cure mediche.