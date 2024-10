Abbiategrasso: causa tamponamento a catena e prova ad aggredire i Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 50enne residente nell’Abbiatense.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 6 ottobre, l'uomo aveva causato un tamponamento a catena ad Abbiategrasso.

L'intervento delle forze dell'ordine

Allertati dagli altri automobilisti, è subito intervenuta una pattuglia dell’Arma che, dopo aver constatato la dinamica del sinistro fortunatamente senza feriti, ha accompagnato l’uomo in caserma per sottoporlo all’etilometro. Lo stesso tuttavia ha rifiutato l’accertamento, tentando di aggredire i militari, che lo hanno comunque immediatamente immobilizzato, dichiarandolo in arresto.

Il ritiro della patente

Accompagnato in ospedale, l’uomo è stato accertato avere un tasso di alcolemia nel sangue pari a 3,11 g/l: oltre sei volte il limite consentito.

Per lui è scattato anche il ritiro della patente.

La pena

Accompagnato nella mattinata odierna davanti al Giudice di Pavia, l’uomo ha ammesso la propria responsabilità e ha patteggiato una pena di 9 mesi di reclusione, che verranno convertiti in lavori di pubblica utilità.