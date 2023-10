Legnano diventa "city partner" della Federazione italiana scherma

Firmato il protocollo d'intesa tra il Comune di Legnano e la Federazione italiana scherma: la città del Carroccio è diventata partner della Fis.

A Legnano sbarca la scherma ai massimi livelli

L'accordo, della durata di tre anni, permetterà a Legnano di ospitare tre eventi agonistici nazionali. In realtà, il primo di questi avrà addirittura un respiro internazionale: dal 10 al 12 novembre al Palaborsani si terrà infatti la prima tappa della Coppa del mondo di spada femminile, manifestazione valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. A siglare il documento, nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 ottobre, sono stati il sindaco Loreno Radice e il presidente della Federazione italiana scherma Paolo Azzi. Lo stesso protocollo d’intesa era stato siglato nel 2018; il periodo Covid aveva poi bloccato il prosieguo dell’esperienza.

"Moltiplicatori di opportunità importanti"

Il primo cittadino sottolinea:

"Sono orgoglioso di questa firma, non soltanto perché torneremo a ospitare un evento di primaria importanza come la Coppa del mondo, ma perché essere partner significa lavorare in modo condiviso; alla base di questa intesa ci sono, infatti, valori e visione. Sono convinto che eventi di livello come la Coppa del mondo potranno rivelarsi moltiplicatori di opportunità importanti per il nostro territorio. Legnano, anche questa volta c’è".

"Riportiamo una manifestazione internazionale"

Il presidente della Fis Paolo Azzi dichiara:

"Sono estremamente soddisfatto di questa 'firma'; l’accordo di City partnership è una dichiarazione di intenti che raggiunge i suoi obiettivi grazie alla realtà schermistica locale, in questo caso il Club Scherma Legnano che ha sempre dimostrato grandi capacità organizzative, al supporto dell’Amministrazione comunale e alla Federazione scherma che fa da collante per raggiungere l’obiettivo. Siamo contenti di riportare dopo anni a Legnano una manifestazione internazionale".

L'accordo nel 50esimo del Club Scherma Legnano

Alla firma erano presenti anche l’assessore allo Sport Guido Bragato, il delegato Coni Comitato regionale lombardo Paolo Simi, il presidente del Comitato regionale lombardo Fis Maurizio Novellini, il presidente del Club Scherma Legnano Giuseppe Zalum e il presidente della Commissione Sport del Comune di Legnano Letterio Munafò.

La sottoscrizione dell’intesa tra Federscherma e Comune di Legnano ha visto protagonista il Club Scherma Legnano, beneficiario di questa firma di protocollo proprio nell’anno che, lo scorso settembre, lo ha visto festeggiare i 50 anni di attività.

Conto alla rovescia per la Coppa del mondo di spada

Nel fine settimana dal 10 al 12 novembre 2023, al PalaBorsani, la Sala d’armi legnanese organizzerà, in collaborazione con la Federazione italiana scherma, il 43esimo Trofeo Carroccio, prova di Coppa del mondo di spada femminile individuale e a squadre; un appuntamento internazionale che torna dopo l’edizione del 2017. Il ritorno fa ben sperare per il futuro rappresentando un riconoscimento delle capacità della tradizione schermistica italiana oltre che un motivo di soddisfazione per la Sala d’armi legnanese, che ha supportato l’idea e il progetto sfociato nel rinnovato accordo tra le istituzioni.