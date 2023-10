24enne occupa un appartamento: sgomberato dalla Polizia Locale

Intervento della Polizia Locale di Legnano in via Volta per sgomberare un appartamento occupato abusivamente da un tunisino irregolare.

24enne occupa un appartamento: sgomberato

Mercoledì 18 ottobre la Polizia locale di Legnano, è intervenuta in via Volta per sgomberare un appartamento occupato abusivamente da un uomo di nazionalità tunisina di 24 anni. La denuncia di occupazione abusiva era stata presentata, il 13 ottobre, dal proprietario dell’abitazione che aveva già provveduto a sigillare con mattoni e cemento le porte e le finestre dell’appartamento a seguito di precedenti occupazioni dell’immobile.

Gli agenti della PL si sono introdotti nell’appartamento riscontrando la presenza dell’abusivo, privo di documenti e permesso di soggiorno, e hanno provveduto a identificarlo mediante rilievi fotodattiloscopici. Dalla comparazione delle impronte sono emersi numerosi precedenti per rapina, occupazione abusiva di immobili e inottemperanza a due ordini di espulsione da parte del Prefetto.

L’uomo è stato denunciato a piede libero e accompagnato in Questura per le procedure di espulsione dal territorio italiano.

Il commento dell'assessore Pavan

Commenta Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale: