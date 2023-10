I Ladri mettono a soqquadro la libreria

Incursione notturna ai danni della libreria Nuova Terra di via Gigante a Legnano.

Incursione in libreria: messa a soqquadro dai ladri

E' successo nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre. I ladri hanno forzato la porta del negozio, provocando danni ingenti, e hanno messo a soqquadro il negozio. Magro il bottino: si sono dovuti accontentare del fondo cassa, poco più di che spiccioli.

Il colpo è stato scoperto lunedì mattina, quando il dipendente incaricato dell'apertura, arrivato al negozio, si è accorto che la porta era stata manomessa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di via Gilardelli, che hanno raccolto la denuncia e subito avviato le indagini. Il negozio intanto è stato costretto a rimanere chiuso per tutta la giornata.

Quattro colpi subiti negli ultimi anni

Non è la prima volta che la Nuova Terra finisce nel mirino dei malviventi: la sede di via Giolitti è stata "visitata" quattro volte negli ultimi anni. L'ultimo episodio risale alla scorsa estate: nella notte tra il 22 e il 23 giugno, i ladri avevano cercato di forzare la porta senza riuscirci e si erano allontanati a mani vuote, ma lasciando dietro di sé non pochi danni. Il furto precedente era stato messo a segno nel dicembre 2022.