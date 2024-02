Le diavolesse di Novate inciampano a Novara

Non riesce Novate nell’impresa di espugnare il campo di Novara e staccare quindi le piemontesi in classifica.

Le diavolesse inciampano a Novara e perdono la testa della classifica

Le ragazze di Cannone rimediano un netto 3-0, a far pendere l’ago della bilancia più che altro gli errori delle diavolesse, troppi contro un avversario di questo calibro che ha interpretato meglio la gara forzando fin da subito al servizio e da lì costruendo una prestazione che Novate è riuscita a offuscare solo a tratti. Basta guardare i numeri della gara per rendersi conto che ace e muri punti sono pari mentre ricezione e attacco sono state sotto gli standard. Novara sorpassa quindi Novate in classifica ed è prima a pari punti anche se la differenza è di soli 2 set in favore delle piemontesi. Molto bene l’apporto di Levis, Zaniboni e Natale, che si sono fatte trovare pronte e gettate nella mischia hanno dimostrato che Novate può contare su dei validi sostituti.

La cronaca della partita

L’inizio gara è in pompa magna da ambo le parti, Migliorin e Rosina da un lato e Ndoci e Gabbiadini dall’altro non si risparmiano affatto e il punteggio resta in equilibrio fino al 6 pari, quando 3 errori di Novate lanciano avanti le piemontesi 9-6. Mazzi a muro e doppietta di Migliorin ed è di nuovo parità a 9, la battaglia riprende colpo su colpo con l’equilibrio che si sblocca nuovamente a favore delle piemontesi che dal 16-15 si portano al 19-15. Mandotti alza la voce, sua la tripletta del -1 (21-20) e Rosina pareggia a 21. Dentro Levis che si fa subito valere con 3 bellissime difese, ma è Novara a trovare il break finale. Il muro di Mandotti apre il secondo, Scandella subito efficace per l’1-2 e Trabucchi chiama Venegoni per la veloce dell’1-3, ma qualcosa si inceppa e Novara pianta un break 10-4 che fa male. Rosina sblocca, ma ancora Novara macina punti fino al 16-7. Novate prova a reagire, Scandella a muro, l’ace di Rosina e Migliorin tentano il recupero (16-11), doppietta a muro di Mandotti che trova anche l’ace del -3 (18-15), ma Novara alza il ritmo e vola a chiudere 25-16.

Cannone cambia e dal terzo Levis rileva Migliorin, ma la partenza è ancora di marca piemontese che si porta avanti 3-0, Levis e la pipe di Rosina accorciano le distanze (5-3), ma ancora Novara spinge sul gas trovando l’11-4. Dentro Zaniboni per Mandotti e Natale per Piroli, Novate prova a reagire grazie alla tripletta di Rosina (12-8) e a cui fa eco il muro e l’attacco di Mazzi, ma Novara riesce a gestire il punteggio e resta sempre avanti. Novate ha comunque il merito di provarci, bellissima la veloce di Zaniboni (foto allegata) nei 3 metri (19-15), ma non riesce a recuperare il divario, ancora Mazzi e Venegoni a muro, ma le piemontesi trovano il setball 24-19, Rosina lo annulla, ma Novara chiude subito la gara.

I commenti a fine gara:

Enzo Cannone (allenatore Novate):

“E’ stata una partita importante che ci ha visto subito in difficoltà e non siamo riusciti a venirne fuori. Ci tenevamo fare bene, ma non è andata così. Il campionato è lungo adesso torniamo in palestra convinti del nostro valore”

Prossima gara: sabato 20 febbraio 2024 alle ore 21,00 presso il Palazzetto dello Sport Kennedy, in via Kennedy a Brugherio che sarà la nuova “casa” di Novate per le partite casalinghe del girone di ritorno, contro l’OMG-3 Cinisello Balsamo, al momento decima in classifica, Novate dovrà reagire subito dopo la sconfitta con Novara e rimettere in campo il proprio gioco con cui ha dimostrato di meritarsi ampiamente la leadership del girone.

Il tabellino della partita

Volley Novara 3 - Pallavolo Novate DR 0

Parziali set: 25-21, 25-16, 25-20

Novara: Ivaldi 2, Prinetti 14, Ghibaudo 7, Shpuza 12, Gabbiadini 9, Ndoci 17, Mancusi (L), Bocchino, Negrini (L2). N.e. Palladin, Pirola, Pasquino, Cervizzi. All. Adami

Novate Diavoli Rosa: Trabucchi 1, Mazzi 4, Venegoni 5, Mandotti 6, Rosina 15, Migliorin (K) 9, Piroli (L1), Levis 2, Zaniboni 1, Scandella 2, Natale (L2). N.e. Cabrera, Panza, Munaro. All. Cannon