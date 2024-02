Rapina con pistola al McDonald’s

Rapina al McDonald's di Legnano: malvivente in fuga col bottino.

Rapina al McDonald's

Momenti di paura. Sono quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, domenica 11 febbraio 2024, al McDonald's che si affaccia su viale Cadorna a Legnano. Erano circa le 13 quando un uomo, col volto travisato e una pistola in mano (non si sa ancora e vera o falsa) è entrato nel fast food e si è diretto, con l'arma in mano, verso la cassa. Qui si è fatto consegnare dai cassieri la somma di 300 euro ed è scappato. Fortunatamente nessuno dei presenti, clienti compresi, è rimasto ferito.

Le indagini

Sul caso sta indagando la Polizia di Stato di Legnano, intervenuta sul posto con gli agenti della Scientifica. Le indagini proseguono serrate, anche analizzando i filmati dei sistemi di videosorveglianza, per arrivare a rintracciare il rapinatore.