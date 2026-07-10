L’Ac Magenta cambia proprietà e riparte con un nuovo direttivo

Il presidente sarà Emiliano Cofrancesco. Il progetto punta sul settore giovanile, sulla crescita del calcio femminile, sulla sinergia con il Pontevecchio e sulla disponibilità di nuovi spazi per diventare un punto di riferimento sportivo per il territorio.

Per l’Ac Magenta è iniziato ufficialmente un nuovo corso.

Un nuovo inizio per l’Ac Magenta

La società ha annunciato il cambio di proprietà e l’insediamento del nuovo direttivo, aprendo una fase che guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare il ruolo del club nel panorama calcistico cittadino e del Magentino. Alla guida della nuova Ac Magenta ci sarà Emiliano Cofrancesco, affiancato dal vicepresidente Marcello Pizzino e dal segretario Alessio Cofrancesco. Del consiglio direttivo fanno parte anche Fabio Varano, Davide Osiliero e Alessandro Pellegrini.

Nel comunicato diffuso dal club, il nuovo presidente, il vicepresidente e tutto il direttivo (che nella mattinata di oggi, venerdì 10 luglio, sono stati ricevuti in municipio dal sindaco Luca Del Gobbo insieme a Marco Cerri, figlio del presidente uscente Gianni Cerri, per sancire simbolicamente il passaggio di consegne in casa gialloblù dopo oltre trent’anni di guida della famiglia Cerri) parlano di «un giorno importante», vissuto con «profondo orgoglio» e con un forte senso di appartenenza ai colori gialloblù, un legame che nasce dalla storia della società e che ora si rinnova con uno sguardo rivolto al futuro.

Il ringraziamento alla famiglia Cerri

Prima di presentare il nuovo progetto, la società ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia Cerri e alla precedente proprietà:

«Prima di guardare avanti, sentiamo il dovere di guardare indietro con rispetto. Un sentito ringraziamento va alla famiglia Cerri e alla precedente proprietà, per quanto costruito e custodito in questi anni alla guida della società».

Il cambio di proprietà, spiegano i nuovi vertici, è arrivato al termine di «una trattativa vera e propria, condotta con serietà da entrambe le parti e portata a termine in tempi ristretti», che ha trovato oggi il suo naturale compimento.

Gli imprenditori dietro il nuovo progetto

A sostenere il nuovo corso sono gli imprenditori magentini Enzo Battistella e Fabio Varano, indicati dalla società come i promotori dell’operazione.

Il nuovo Consiglio direttivo spiega:

«Hanno scelto di credere fino in fondo in questo progetto, mettendo la propria visione imprenditoriale al servizio di AC Magenta e garantendo, con serietà e concretezza, un futuro solido al club».

Il comunicato sottolinea inoltre che «la sinergia tra Pontevecchio e Magenta nasce proprio da questo spirito: non una semplice operazione economica, ma una vera e propria scelta d’amore verso la propria città», con l’obiettivo di «restituire al territorio ciò che il territorio stesso ha dato loro».

Il settore giovanile sarà la priorità

Il cuore del nuovo progetto sarà il vivaio:

«Il settore giovanile di Ac Magenta viene proclamato ufficialmente come la vera colonna portante della società. Vogliamo che il nostro vivaio diventi il punto di riferimento assoluto per tutto il territorio del Magentino».

Per raggiungerlo, la società annuncia investimenti in «risorse, strutture e competenze» per offrire «a ogni giovane calciatore un ambiente sano, protetto e altamente formativo, sia dal punto di vista tecnico che umano».

L’ambizione è quella di diventare «la scelta naturale per le famiglie di Magenta e dei comuni limitrofi».

Nessun passo indietro per la Prima squadra

Accanto al settore giovanile, resta centrale il percorso della Prima squadra. La società scrive:

«La Prima squadra di Ac Magenta difenderà e manterrà con orgoglio la categoria conquistata con merito sul campo, continuando a rappresentare i nostri valori nei campionati che ci competono. Nessun passo indietro, ma la ferma volontà di dare seguito a quanto costruito con il sudore e il sacrificio dei mesi scorsi».

Nuovi spazi per crescere

Tra le novità annunciate c’è anche la disponibilità di nuovi impianti. «Diversi campi in città saranno completamente a disposizione di Ac Magenta e, soprattutto, dei giovani di Magenta e non solo» spiega il club, che vede in questa opportunità la possibilità di diventare «il nuovo centro di riferimento sportivo del territorio, un luogo dove allenarsi, crescere e ritrovarsi».

Il progetto guarda anche al calcio femminile

Il nuovo corso punta anche sullo sviluppo del movimento femminile. La società annuncia: «Stiamo lavorando per costruire non una, ma più squadre nel settore femminile di Ac Magenta, convinti che il calcio delle ragazze meriti lo stesso investimento, la stessa cura e le stesse opportunità riservate ai ragazzi».

Una società aperta al territorio

Il club rivendica anche una forte vocazione sociale:

«Ac Magenta sarà una società inclusiva e aperta a tutti, pronta a costruire alleanze con scuole, associazioni e istituzioni del territorio, perché crediamo che lo sport cresca davvero solo quando lavora insieme alla comunità che lo circonda».

E ancora:

«Oggi si scende in campo – e lo facciamo sapendo di avere al nostro fianco, come sempre, il Gruppo Storico – per Magenta, per lo sport di Magenta, per i giovani e per le famiglie».

L’obiettivo, conclude il comunicato, è chiaro:

«Ac Magenta vuole essere molto più di una società di calcio: vuole essere un vero centro di aggregazione».

Open day anche a luglio

La società annuncia infine che «anche nel mese di luglio proseguiranno gli open day», iniziativa aperta «a tutti i giovani e alle loro famiglie per conoscere da vicino Ac Magenta e il progetto che stiamo costruendo insieme».

Nella foto di copertina: il nuovo presidente Emiliano Cofrancesco