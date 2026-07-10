Ac Magenta, passaggio di consegne dopo 33 anni di presidenza Cerri

Si apre una nuova fase nella storia dell’Ac Magenta.

Ac Magenta: in comune il passaggio di consegne

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 luglio, il sindaco Luca Del Gobbo ha ricevuto Marco Cerri, figlio del presidente uscente Gianni Cerri, insieme al nuovo direttivo della società gialloblù, sancendo simbolicamente il passaggio di consegne dopo oltre trent’anni di guida della famiglia Cerri. Erano presenti il nuovo presidente Emiliano Cofrancesco, il vicepresidente Marcello Pizzino e il segretario Alessio Cofrancesco.

La società ha spiegato di aver affrontato con discrezione il percorso che ha portato al cambio di gestione, scegliendo una realtà in grado di raccogliere l’eredità costruita in oltre tre decenni e di garantire continuità ai valori, alla storia e al legame con il territorio.

Trentatré anni alla guida del club

Con la presidenza di Gianni Cerri si chiude una delle esperienze più longeve del calcio dilettantistico lombardo. In 33 anni oltre 9mila bambini hanno vestito la maglia gialloblù e la società ha raggiunto alcuni dei traguardi più importanti della propria storia, tra cui la promozione in Serie D, conquistata il 16 giugno 2024, e il conferimento del San Martino d’oro nel novembre dello stesso anno.

Nel corso dell’incontro è stato rivolto un sentito ringraziamento alla famiglia Cerri per il lavoro svolto e per aver contribuito a fare dell’Ac Magenta un punto di riferimento sportivo ed educativo per migliaia di giovani del territorio.

La nuova organizzazione

Tra le novità annunciate c’è anche l’integrazione, a partire dalla stagione 2026-2027, del settore giovanile del Pontevecchio all’interno dell’Ac Magenta, mantenendo però la storica Scuola Calcio Magenta. La Prima squadra dell’Ac Magenta continuerà a disputare il campionato di Eccellenza, mentre il Pontevecchio proseguirà la propria attività con la Prima squadra nel campionato di Promozione. Il nuovo direttivo ha confermato l’intenzione di proseguire nel solco tracciato dalla precedente gestione, valorizzando il patrimonio sportivo e umano costruito negli anni.

«Il Magenta continua, c’è un progetto»

A nome dell’Amministrazione comunale, il sindaco Luca Del Gobbo ha ringraziato la famiglia Cerri per il lungo impegno alla guida della società:

«La prima cosa che voglio dire è un grazie davvero di cuore alla famiglia Cerri. Conosco il grande sacrificio e la grande passione che ha messo in questi 33 anni di presidenza. Abbiamo condiviso una stagione eccezionale con la promozione in Serie D, ma soprattutto abbiamo visto la città riavvicinarsi alla sua squadra».

Il sindaco ha poi rivolto un augurio di buon lavoro al nuovo direttivo, sottolineando la scelta di affidare il futuro della società a persone già radicate nel mondo del calcio cittadino:

«Gianni Cerri ha trovato una risposta all’interno della città, con persone che fanno calcio a Magenta da sempre. È una scelta che dimostra lungimiranza e senso di responsabilità. La cosa più importante è questa: il Magenta continua, non si ferma, c’è un progetto che prosegue e l’Amministrazione sarà al suo fianco».

All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Simone Gelli, il segretario generale Diana Naverio, il dirigente del Settore Tecnico Alberto Lanati e la dirigente del Servizio Sport Elisabetta Alemanni.