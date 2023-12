La Rari Nantes Legnano battuta dalla PN Barzanò

Sconfitta per la Rari Nates di Legnano che perde contro Barzanò nella seconda giornata del campionato di under 19.

La Rari Nantes battuta da LBarzanò

Seconda giornata del gruppo B Under 19 del campionato PallaNuotoItalia. A Seregno, domenica 17 dicembre, la Rari Nantes Legnano parte bene contro Barzanò, dimostrandosi attenta e fluida nel gioco sia in attacco sia in difesa, e chiudendo il primo parziale per 3-2.

Nella parte centrale di gara, tuttavia, la Pallanuoto Barzanò prende il sopravvento. “Hanno iniziato a raddoppiare, persino triplicare il nostro bomber, Valentini, e siamo mancati nelle alternative al tiro”. Alla fine, infatti, il risultato finale è di 8-5 per Barzanò, con tutte le marcature legnanesi a firma Valentini. “Dovremo lavorare ancora su personalità e gestione dei momenti più difficili della gara” commenta Gojko Separovic, direttore sportivo della RN. Ora pausa natalizia nei campionati PNI, prima di ripartire a gennaio.

RNL-PN Barzanò: 8-5 (Parziali: 3-2, 0-2, 0-3, 2-1)

Marcatori RNL: Valentini 5