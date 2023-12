Il trenino di Babbo Natale arriva...nel loro giardino

Il trenino di Babbo Natale allestito nel giardino della loro casa di Canegrate.

Il trenino di Babbo Natale in giardino

Franco Addamiano e la moglie Angela Calcaterra hanno colpito ancora: la loro casa di via Fratelli Bandiera a Canegrate è stata nuovamente addobbata, completamente in stile natalizio. E quest'anno una grande novità: nel loro cortile arriva, nientemeno, che il trenino di Babbo Natale.

"La passione per il Natale è nata principalmente dalla mamma di Franco che adorava questa festività - racconta Angela - Ci siamo veramente appassionati, ogni anno di più, a rendere la casa sempre più bella e una gioia. Il Natale deve portar gioia. Infatti, quando togliamo gli addobbi siamo sempre tristi per almeno una settimana". Franco spiega la novità del 2023: "Lo scorso anno una famiglia mi ha dato un’idea geniale che ho deciso di realizzare siccome coincideva con una mia grande passione, i treni: creare dei binari sospesi che passassero per ogni stanza. Un giorno, mentre Angela era al lavoro, ho realizzato i buchi nei muri per poter far passare il trenino».

Franco, da amante dei treni, non si è però fermato: quest’anno ha realizzato anche una ferrovia che parte dall’esterno della cucina per terminare all’interno del pino. Ora sta già progettando di far muovere anche i vagoni.

Tutti incantati