Ilaria Nebuloni lascia la Fo.Co.L. dopo dieci anni

"Carissimi amici biancorossi, con l'anno nuovo e per motivi personali, lascio il mio incarico alla Fo.Co.L", inizia così il commovente saluto della storica dirigente della Fo.Co.L. Legnano, Ilaria Nebuloni.

"Un saluto che giunge dopo più di dieci anni di militanza in biancorosso, da membro del Consiglio Direttivo, da Dirigente in campo, da responsabile amministrativa, da tante cose che hai rappresentato per la Fo.Co.L Volley Legnano, insieme al nostro comune amico Massimo Venegoni, dimissionario lo scorso anno, che ovviamente non potevamo non citare oggi. Insieme siete stati l'anima della Fo.Co.L per stagioni e stagioni e stagioni, passando dai campi della Prima Divisione ai playoff per la Serie A. Anni di vittorie e crescita per tutto il mondo biancorosso, anni vissuti visceralmente, a tifare in casa e fuori. Sappiamo che "Coccinella una volta, Coccinella per sempre", quindi ti aspettiamo al Pala a tifare con noi, in famiglia, come sempre. Grazie Ilaria, l'Ilaria organizzatrice, responsabile e precisa, l'Ilaria amica, l'Ilaria Cuore Biancorosso. Una vita intera trascorsa inseguendo un sogno non si cancella comunque con un saluto, per questo sappiamo che continuerai a sognare con noi, giorno dopo giorno, sabato dopo sabato. In bocca al lupo per tutto, L'abbraccio più di cuore che ti si possa dare. La tua Fo.Co.L."