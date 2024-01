Non solo multe, gran lavoro della Polizia Locale

Più di mille sanzioni al Codice della strada, il doppio rispetto allo scorso anno. Sono state 1.107 per un incasso di 198.108 euro le sanzioni riguardanti il Codice che gli agenti della Polizia Locale di Pogliano Milanese hanno fatto nel 2023.

Dal primo giugno l'unione con Nerviano e la nascita del Comando Unico

Il Comando di Pogliano l’1 giugno dello scorso anno è diventato Comando Unico di Pogliano-Nerviano. Un’attività intensa quella degli uomini del comandante Stefano Palmeri che ha fatto registrare anche 22 sanzioni non relative al Codice della strada. Sempre in tema di circolazione le patenti ritirate sono state 24 mentre i fermi e i sequestri fatti dagli agenti poglianesi 34.

Attività a 360 gradi quella degli uomini del Comandante Stefano Palmeri

Una attività a 360 gradi che ha riguardato anche il settore annonaria con 1 sanzione. Il comandante Palmeri nel corso del 2023 ha firmato ben 81 ordinanze. Uno dei dati che ogni anno, quando vengono comunicate le statistiche, salta all’occhio è quello degli incidenti stradali: nel 2023 a Pogliano Milanese sono stati 30, uno purtroppo, mortale, 13 con feriti e 16 fortunatamente senza feriti ma solo con danni alle carrozzerie dei veicoli coinvolti.

In tanti senza revisione o assicurazione del veicolo

Un altro dei numeri che suscita interesse è quello delle sanzioni emesse per mancata revisione o assicurazione del veicolo: a Pogliano nell’anno conclusosi da poche settimane sono state 250. Un anno che ha visto gli uomini del comandante Stefano Palmeri percorrere 33.673 chilometri e svolgere 907 ore straordinarie per svolgere 57 servizi per garantire sicurezza in paese.

Il comandante: "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto, lavoriamo per la sicurezza dei cittadini"

La statistica dei dati si conclude con un arresto per un reato accertato in paese, la rimozione di un veicolo e 26 sequestri per detenzione di sostanze stupefacenti. «Sono molto soddisfatto del lavoro svolto nell’anno appena conclusosi», afferma il comandante del Comando unico Pogliano-Nerviano Stefano Palmeri. Intanto proseguono i lavori per la ristrutturazione del comando poglianese, opere che saranno terminate nei primi giorni di febbraio.