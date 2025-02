I Frogs tornano al Mari: sabato 15 la prima partita del campionato

Il contro alla rovescia è finito: ormai manca pochissimo al ritorno dei Frogs Legnano allo Stadio Mari.

Riparte il Campionato Ifl, che quest'anno segna per i Frogs il ritorno in città

Sabato 15 febbraio riparte il Campionato Ifl, la massima categoria per il Football americano in Italia: un kickoff che per i neroargento avrà un significato particolare, poiché segnerà, dopo 23 anni, il ritorno allo stadio legnanese di via Pisacane dove il team ha collezionato molti successi davanti a migliaia di spettatori entusiasti, tra cui la vittoria del titolo europeo nel 1989 contro gli Amsterdam Crusaders.

Un evento, dunque, non un semplice match, che vedrà la presenza delle autorità locali e sarà aperto dai figuranti del Palio di Legnano, che apriranno simbolicamente l’ingresso al campo ai giocatori dei Frogs e consegneranno loro i simboli della città, in un gesto che vuole sottolineare il forte e rinnovato legame del team neroargento con Legnano.

Quello neroargento è un team storico del football americano in Italia

I Frogs Legnano sono più del team di prima divisione, sono una società sportiva che comprende entrambe le specialità del football americano, sia la versione tackle in campo sabato per il campionato Ifl, sia la versione Flag, senza contatto, sport olimpico dal 2028 ai giochi di Los Angeles. In particolare, attraverso le categorie giovanili, a partire dai 6 anni di età, e la femminile Flag promuove i valori dello sport sul territorio e proprio le giovanili, durante l’Half time, l’intervallo a metà partita, daranno una breve dimostrazione proprio della versione olimpica di questo sport, nell’intento di far appassionare altri giovani atleti e atlete a questa disciplina. Team storico del football americano in Italia, fondato nel 1977, fu una delle prime società nate sull’onda della presenza americana nelle basi Nato. Vincitore di sei Campionati italiani, una Coppa Italia e una Campionato europeo senior, oltre a due Campionati giovanili Tackle Under 21, partecipa al Campionato italiano di Prima divisione Tackle (Ifl), ai Campionati Tackle giovanili e ai Campionati Flag - disciplina olimpica dal 2028 - nelle categorie Senior maschile e femminile, e Junior (miste). Ogni anno diversi suoi atleti sono convocati nella Nazionale, rappresentando quindi l’Italia nelle competizioni mondiali ed europee.

Guarneri: "Speriamo di rivedere lo stadio pieno come lo fu in passato"

Il presidente delle rane Ettore Guarneri dichiara:

"Tornare a giocare nella nostra città, allo Stadio Mari, è una grande emozione per tutti, per me particolarmente poiché su questo campo ho alcuni dei ricordi più belli della mia carriera da giocatore nei Frogs. Ringraziamo l’Amministrazione comunale, in particolare l’assessore Guido Bragato, per questo risultato, Alfonso Costantino di Academy Legnano, per averci aperto le porte del Mari, e il gran maestro e tutto il Palio per aver accettato di suggellare con la loro presenza questo rinnovato legame con la città. Speriamo che da qui in avanti possa crescere sempre più. Abbiamo lavorato molto nei mesi scorsi per far sapere a tutti del nostro ritorno, in centro, nelle scuole, nei paesi vicini, e speriamo che la città e i dintorni rispondano e possiamo rivedere lo stadio pieno come lo fu in passato".

Il Campionato Ifl, trasmesso su Dazn, vedrà i Frogs di nuovo sul campo del Mari anche sabato 1 marzo e sabato 15 marzo.

Ecco i dettagli dell’appuntamento di sabato 15 febbraio: Frogs Legnano vs Dolphins Ancona, Stadio Giovanni Mari, apertura cancelli alle 17, ingresso in campo alle 17.45, kick off alle 18. Biglietteria e ingresso tribuna coperta: via Pisacane. Ingresso tribuna scoperta: via Palermo.