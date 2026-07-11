Green Volley, “Special Guests”, squadre in passerella: Soi in festa per gli ottant’anni

Non sarà facile ricordare le grandi gesta compiute in ottant’anni di storia, ma gli attuali componenti del direttivo della Soi Inveruno ce la metterà tutta, nel fine settimana, affinché emerga, a chiare lettere, una filosofia che accompagna la polisportiva sino dagli albori.

Soi, Ottant’anni di storia tra sport e valori

Una filosofia che non è mai venuta meno, grazie alla costanza, allo spirito di sacrificio e alla coerenza quotidianamente dimostrati da chi ha proposto attività sportiva, di alto livello etico morale e di ottimo livello tecnico, alle centinaia di ragazzi e ragazze che si sono presentati sulla soglia e, una volta entrati, non si sono mai dimenticati degli insegnamenti ricevuti, delle amicizie nate e poi consolidate.

Due giorni di festa al Torchio

Sabato 11 e domenica 12 luglio il Torchio di Inveruno si colorerà di giallo e di blu in occasione della festa per gli 80 anni di fondazione della Soi.

Si parte nel pomeriggio di sabato 11 con il torneo 4×4 “Green Volley” dedicato alla memoria di Enrico Canonici, responsabile del settore volley Soi, recentemente scomparso a 44 anni . In serata aperitivo, paella su prenotazione, musica e premiazioni delle squadre vincitrici del torneo 4×4. Applausi saranno riservati anche alle squadre di atletica e volley.

Domenica 12 luglio alle 19 aperitivo, a seguire cena con la speciale schiacciata gialloblu, buona musica e un momento “istituzionale” molto atteso: la premiazione degli “Special Guests Soi”, ovvero rappresentanti storici delle tre discipline sportive della società. A raccogliere l’applauso dei presenti ci saranno staff e giocatori delle squadre di basket. Premiazione speciale per un ex calciatore della Soi che ha militato in Serie A. Perché, seppur la curiosità sia poco conosciuta, nel 1946 all’Oratorio di Inveruno, la Soi nacque proprio come squadra di calcio.

Una stagione da ricordare

La festa per gli 80 anni sarà il punto esclamativo su una stagione decisamente positiva per tutte le sezioni della Polisportiva. Una stagione che ha vissuto tanti momenti significativi a partire dal conferimento della Stella d’Argento al Merito Sportivo del Coni. E, ancora, una stagione che ha confermato il trend di crescita di una società che oggi conta quasi 600 atleti iscritti, dai più piccoli dei settori giovanili fino alle prime squadre, passando per Master, Amatori e Gruppo Adulti.

L’invito del presidente Luca Crespi

Il presidente della Soi Inveruno Luca Crespi afferma:

«Sabato e domenica aspettiamo tutti alla nostra festa: atleti di oggi e di ieri, famiglie, volontari, simpatizzanti e amici gialloblu, per vivere insieme un’altra pagina di una storia iniziata ottant’anni fa e che continua ancora oggi con la stessa passione, lo stesso entusiasmo e lo stesso desiderio di guardare avanti, senza dimenticare chi ha contribuito a rendere grande questo percorso».

Il primo sport Soi è stato il calcio: nella foto di copertina, la squadra gialloblu negli anni ’50