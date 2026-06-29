Fine settimana in gialloblu per festeggiare gli 80 anni della Soi

Due giorni di sport, musica e premi per celebrare la storia della società gialloblu. Il torneo 4x4 Green Volley sarà dedicato alla memoria dell'indimenticabile Enrico "Canno" Canonici.

L’11 e 12 luglio weekend in gialloblu al Cortile del Torchio di Inveruno, per festeggiare gli 80 anni della Soi.

Weekend di festa al Torchio per gli 80 anni della Soi ricordando “Canno”

Sarà un fine settimana di festa ricco di appuntamenti aperti a tutta la comunità, perché «in questi 80 anni “la Soi” è diventata molto più di una società sportiva: un luogo di aggregazione per generazioni di atleti, famiglie e volontari che hanno contribuito a costruire una realtà oggi sempre più punto di riferimento per il territorio».

Il programma prenderà il via nel pomeriggio di sabato 11 con il torneo 4×4 Green Volley, che quest’anno avrà un significato speciale: il trofeo sarà dedicato alla memoria di Enrico Canonici, che tutti chiamavano “Canno”, giovane responsabile del settore volley Soi recentemente scomparso a soli 44 anni, figura che ha lasciato un segno profondo nella vita della società e di tantissime persone che hanno condiviso con lui il percorso sportivo e umano. Una presenza che continuerà a vivere nei valori e nello spirito della comunità gialloblu, a partire da questa occasione di celebrazione.

La serata di sabato proseguirà con l’aperitivo, la paella su prenotazione, la musica pop rock e il momento dedicato alle premiazioni delle squadre vincitrici del torneo 4×4, insieme a un saluto alle squadre di atletica e volley per la stagione sportiva appena conclusa.

Premi agli atleti storici e a un ex calciatore gialloblu che ha militato in Serie A

Domenica 12 luglio si riparte con l’aperitivo delle 19, poi cena con la speciale schiacciata gialloblu, la musica “anni 2000” e un programma pensato per celebrare la storia della società. Saranno premiati infatti gli “Special guests Soi”, cioè alcuni rappresentanti storici delle tre discipline sportive della società. Poi a seguire il saluto-presentazione delle squadre di basket. Ma ci sarà spazio anche per un momento che guarda le origini: tra gli ospiti verrà premiato infatti anche un ex calciatore Soi che ha militato in Serie A, a ricordare una curiosità storica forse poco conosciuta, ovvero che la società nacque nel 1946 all’oratorio di Inveruno, proprio come squadra di calcio.

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Una stagione particolarmente positiva e la Stella d’argento al Merito sportivo

Una festa che arriva al termine di una stagione particolarmente positiva per il movimento gialloblu in tutti e tre i settori. Tra i momenti simbolo dell’anno spicca il conferimento della Stella d’argento al Merito sportivo del Coni, importante riconoscimento al lavoro costruito negli anni. Oggi Soi conta quasi 600 atleti iscritti, dai più piccoli dei settori giovanili fino alle prime squadre, passando per Master, Amatori e Gruppo Adulti.

«Una storia che continua da 80 anni con la stessa passione e lo stesso entusiasmo»

Luca Crespi, presidente della Soi Inveruno, dichiara:

«L’11 e 12 luglio aspettiamo tutti alla nostra festa: atleti di oggi e di ieri, famiglie, volontari, simpatizzanti e amici gialloblu, per vivere insieme un’altra pagina di una storia iniziata ottant’anni fa e che continua ancora oggi con la stessa passione, lo stesso entusiasmo e lo stesso desiderio di guardare avanti, senza dimenticare chi ha contribuito a rendere grande questo percorso».

Nella foto di copertina: la squadra di calcio gialloblu negli anni ’50