Grave infortunio per Raina Galbiati

Softball

Grave infortunio, Raina Galbiati costretta a dire addio al diamante per parecchi mesi

A renderlo noto è il Legnano Baseball e Softball 1950. La società spiega che l'infortunio che la terrà lontana dai diamanti per diversi mesi. La lanciatrice di scuola statunitense, nativa di Boulder Colorado ma con avi provenienti dal Lago d’Orta e dalla Val di Non, non andrà quindi ad occupare il primo slot di quelli a disposizione per il tesseramento di giocatrici comunitarie. Galbiati da polivalente sarebbe stata utilizzata sia in pedana che in altre zone del campo oltre che nel box di battuta e avrebbe potuto dare maggior profondità all’attacco, oltre che migliorare la scelta nelle rotazioni sulla pedana da parte del manager Hector Fernandez. A Raina Galbiati da tutto il Legnano Baseball e Softball 1950 l’augurio di una pronta e rapida guarigione e un arrivederci a presto.