Giochi studenteschi: i ragazzi delle medie si laureano campioni regionali

L'istituto comprensivo Ada Negri si ripete: dopo aver conquistato il titolo provinciale, gli studenti delle medie di Magnago e Vanzaghello si sono laureati campioni regionali di atletica leggera nei giochi studenteschi che si sono svolti proprio nell'impianto magnaghese di via Montale.

Giochi studenteschi: l'Ada Negri si aggiudica la fase regionale

Al via c'erano le due migliori scuole di ciascuna delle dodici province lombarde, più tutti i campioni di ogni singola gara (che però non concorrevano nel concorso a squadre). Thomas Mingotti, Ettore D'Errico, Riccardo Sartori, Luca Gattavari, Davide Carniel, Leonardo Sconfienza e Francesco Perricone hanno preceduto tutte altre formazioni al via, con prestazioni mediamente sempre positive (tutte nei primi otto), e con il secondo posto nella staffetta, che sono valse il primato complessivo nel concorso a squadre.

Ferraresi: "Ciascuno dei ragazzi ha portato il proprio mattoncino"

Il professor Ivan Ferraresi, a capo della delegazione magnaghese ma anche organizzatore della kermesse, commenta:

"Siamo doppiamente contenti di com'è andata la manifestazione. Il tutto è stato impreziosito dal risultato di questo gruppo di ragazzi: ognuno di loro, anche quelli che hanno gareggiato nelle precedenti fasi, ha portato il proprio mattoncino e sono tutti a modo e scolasticamente molto bravi".

Ora la squadra si prepara per le finali allo Stadio Olimpico di Roma

Nella mattinata di martedì 20 maggio in loco sono intervenuti i sindaci di Magnago e Vanzaghello, Dario Candiani e Arconte Gatti, e gli assessori Massimo Riondato e Federica Berlanda. A premiare Leonardo Selmani, campione italiano giovanile di lancio del disco. Con questo primo posto i ragazzi dell'Ada Negri si sono qualificati per le finali nazionali di lunedì 26 e martedì 27 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.