Gli studenti delle medie sono campioni provinciali di atletica

Gli studenti delle medie dell'istituto comprensivo Ada Negri sono campioni provinciali di atletica.

Campionato studentesco di atletica: splendida prova dei ragazzi delle medie

Nel corso della competizione studentesca che si è svolta proprio al campo sportivo di via Montale di Magnago, la squadra composta da sette ragazzi che frequentano i plessi di Magnago e Vanzaghello ha sbaragliato la concorrenza e, tra i venti istituti che hanno partecipato, ha primeggiato precedendo il Leone XIII di Milano. Con questo piazzamento l'Ada Negri ha staccato anche il pass per la fase regionale che si svolgerà martedì 20 maggio, ancora nell'impianto magnaghese e a cui parteciperanno le migliori due scuole di ciascuna provincia lombarda.

Con 20 punti di squadra, la formazione maschile ha dominato la competizione

Grande soddisfazione per lo staff che ha scelto e guidato i ragazzi in questa avventura. Ad allenarli Ivan Ferraresi, insegnante di educazione fisica nonché tecnico e prossimo presidente dell'Atletica Bienate Magnago, coadiuvato da Roberta Colombo e Matteo Gerenzani. La formazione maschile ha dominato la competizione, con appena 20 punti di squadra. La formula è semplice: otto competizioni a cui ogni scuola iscrive un solo atleta; la classifica finale somma il piazzamento di ogni specialità, con la possibilità di scartare il risultato peggiore. In sostanza, più basso è il punteggio, migliore è la prestazione complessiva.

A salire sul podio sono stati Thomas, Ettore, Riccardo, Luca e Martina

Primo posto per Thomas Mingotti negli 80 metri piani e per la staffetta 4x100, sul podio sono saliti anche (secondi) Ettore D'Errico negli 80 ostacoli, Riccardo Sartori nel salto in alto e (terzo) Luca Gattavari nel getto del peso. Di livello anche le prestazioni di Davide Carniel nel lungo (quarto), Ludovico Gorla nel lancio del vortex (ottavo) e Francesco Perricone nei 1000 metri (dodicesimo). A premiarli è stato il sindaco Dario Candiani.

Da sottolineare anche le prestazioni di Martina Nervi, terza nel vortex, Nicole Ragone, quinta nella velocità, e di Emma Pizzoli e Emma De Robertis.