Grande risultato per le ginnaste Senior2 della Ginnastica Perseverant, Camilla Giani Margi ed Elena Colombo, che si qualificano per le fasi nazionali nel campionato Gold.

Ginnastica Perseverant: i risultati delle ultime gare disputate

Elena, che si piazza al quarto posto, conferma la qualifica per la competizione all-around e Camilla si qualifica anche al corpo libero aggiungendolo agli altri due attrezzi, volteggio e trave, in cui era già qualificata. Le ginnaste allenate dai tecnici Rita Peri e Mario Tesorio disputeranno la gara, valida per la qualifica alla finale nazionale, a Civitavecchia il 23 Novembre. Si spera in un’ottima prestazione delle ragazze per poterle rivedere in finale.

A Mortara si è svolta la gara di qualificazione alle finali nazionali Allieve Gold 3b in programma a Riccione. Le ginnaste Arianna Stepanenco, Margherita Salsano, Margherita Moro, Emma Lowe, Emma Cremonesi ed Alexia Pietrapertosa hanno formato la squadra delle giovani Allieve. Allenata dai tecnici Rita Peri, Silvia Ferro e Mario Tesorio si sono piazzate al decimo posto. Purtroppo questo risultato non permetterà alle ginnaste di disputare la finale, in programma a Riccione, delle migliori 40 squadre nazionali. Per soli pochi decimi e per solo 4 posizioni le Allieve non si sono guadagnate l’ambito traguardo ma comunque ci possiamo ritenere soddisfatti per le giovani allieve al loro esordio nella categoria.