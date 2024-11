Magenta, all'ospedale Fornaroli nasce il reparto di trucco oncologico

Istituzioni politiche e sanitarie erano presenti oggi all'ospedale Fornaroli di Magenta per l'inaugurazione del nuovo reparto di trucco oncologico sito al quarto piano della struttura sanitaria. Un'area voluta e promossa dalle associazioni Aicit e Salute Donna, in collaborazione con l'Asst Ovest Milanese, che consentirà alle pazienti oncologiche di usufruire dei trattamenti estetici necessari per superare il difficile periodo delle cure anti tumorali.

Al Fornaroli nasce il reparto di trucco oncologico

Il reparto è stato allestito dove un tempo era presente la sala di rianimazione e per questo primo periodo resterà attivo su appuntamento per una seduta al mese, con possibilità di aumentare la frequenza nel caso vi fosse la necessità spiega la referente di Salute Donna Mariella Berra:

"Non posso che ringraziare, a parte i medici dell'ospedale, la dottoressa Radice e il dottor Laurelli, ma anche tutti i comuni che collaborano con noi, a partire dal comune di Robecco che è stato il primo a collaborare con noi, a tutti i comuni che ci stanno sostenendo e a tutti i volontari [...] Da parte dell'ospedale e di asst c'è stata grandissima disponibilità perché ci hanno messo a diposizione questa sala".

Della stessa opinione anche il presidente di Aicit Daniele Bolzonella:

"Siamo partiti con questa iniziativa perché crediamo che il cancro abbia fare problematiche che non sono solo quelle della sopravvivenza e della qualità della vita, ma ci sono altri piccoli particolari che incidono su una vita degna di essere vissuta. Oggi c'è una dimostrazione della vera sinergia che c'è tra il pubblico e il privato. Il fatto che l'ospedale ci abbia concesso degli spazi per fare qualcosa di nostro ci riempie di orgoglio".

Ringraziamenti sono arrivati anche dalla direttrice medica del Fornaroli, dottoressa Chiara Radice, che ha sottolineato il particolare significato dell'ospitare il nuovo reparto in questo luogo:

"Mi fa particolarmente piacere ospitarvi qua perché questo era il reparto di rianimazione, dove abbiamo visto tanti malati soffrire e rivederlo allestito in questo modo è motivo di orgoglio".

In ultimo è intervenuta l'esperta di trucco oncologico Nicoletta Balzarotti, colei che interverrà materialmente per il benessere delle pazienti:

"Spero di fare un buon lavoro con tutte le pazienti e le persone che ci sostengono. Ho già detto più volte quanto questa sedute di make up siano importanti per i pazienti oncologici. Nel corso degli anni abbiamo visto come il make up venga inteso come momento per valorizzare l'unicità che c'è in quel periodo della persona, non come semplice trucco correttivo".

Non è mancata la presenza dei sindaci del territorio, compresi i rappresentanti del Parlamento con l'onorevole Umberto Maerna e dell'Amministrazione magentina con gli assessori Gianpiero Chiodini e Mariarosa Cuciniello. Proprio l'assessore alla Famiglia ha dichiarato: