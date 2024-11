Stupro di gruppo, assolti i tre imputati

Il fatto non sussiste. Assolti i tre albanesi arrestati il 12 novembre 2022 con l'accusa di aver violentato una 23enne haitiana in un motel di Cornaredo.

Tutti assolti

Aveva creato sconcerto l'arresto dei tre giovani albanesi: l'accusa era quella di violenza sessuale di gruppo, avvenuta a maggio, ai danni di una giovane di Haiti, conosciuta in una serata di festa in discoteca e portata nella struttura ricettiva cornaredese.

Fatto non sussiste

Ad emanare la sentenza la nona sezione penale del Tribunale di Milano. La difesa dei tre imputati, affidata all'avvocato Amedeo Rizza, aveva sempre sostenuto, anche con consulenze medico legali e scientifiche depositate nel processo, che non ci fosse stata alcuna violenza, che la giovane fosse consenziente e che avesse denunciato dopo non aver ottenuto un pagamento pattuito.

Assolti

La procura aveva chiesto tre condanne fino a tredici anni. Assolti Xhentjan Agaraj, 23 anni, di Sedriano e Afiol Quku, 29 anni, residente ad Arconate. Il terzo è Alvardo Agaraj, 21 anni, in carcere dall'ottobre del 2022 e condannato per la sparatoria e l'omicidio avvenuto in piazza a Cornaredo.