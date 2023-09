Focol di Legnano; Focol, Erica Marafioti, Head Coach dell'Under 12.

Focol, è arrivata Erica Marafiori

New entry nel settore giovanile biancorosso: Erica Marafioti è l'Head Coach dell'Under 12 della Focol, storica società di volley di Legnano. "È con grande gioia che annunciamo il nome nuovo per quanto riguarda la panchina dell'Under 12 che, nella stagione 2023/2024, sarà guidata da Marafioti: benvenuta - annunciano dalla società - Coach Marafioti ha la pallavolo nel sangue, dato che inizia a giocare a 8 anni, a Nerviano, per poi trasferirsi in Under 16 alla S.M. Kolbe Legnano, società dove resta nel periodi giovanile e in cui cresce tecnicamente e personalmente. Si trasferisce poi a Villa Cortese in Serie C, prima di tornare in Kolbe, con la quale si appresta a iniziare la terza stagione consecutiva da giocatrice, dopo la brillante promozione in Serie C conquistata lo scorso anno, allenata da coach Turino, attuale allenatore della nostra B1, nonché Direttore Tecnico dell'intero settore giovanile Focol. Come allenatrice ha condotto le giovanili di Nerviano nelle ultime quattro stagioni.

Le prime dichiarazioni

"Ho sempre guidato squadre giovanissime perché la loro poca esperienza mi fornisce molti stimoli e molte soddisfazioni nel percorso di crescita - afferma il nuovo coach - Non vedo l'ora di cominciare e di conoscere le mie ragazze, sono molto contenta dell'opportunità che mi hanno dato la società Focol e Daniele, che ho avuto come allenatore ed è anche grazie alla sua esperienza abbiamo raggiunto la promozione lo scorso anno".