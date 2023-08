Gaia Moroni, il tocco azzurro della nuova stagione targata Focol

Un’Azzurra alla corte di Coach Turino: il nuovo posto 2 biancorosso infatti sarà Gaia Moroni, classe 2005, attualmente impegnata ai Campionati del Mondo Under19 in corso in Croazia e Ungheria, dove ha già ottenuto il primo successo all’esordio contro la Bulgaria (3-1) nella Pool C, insieme anche a Brasile, Thailandia, Perù e Canada.

La sua carriera

Quella per la pallavolo è una passione che nasce da lontano, infatti Gaia inizia a giocare a 9 anni, e la coltiva da subito con dedizione e impegno, tanto da meritarsi, nel 2019, la convocazione per il Trofeo delle Province, con Pavia. Nello stesso anno viene chiamata dal Visette Volley, con cui raggiunge le Finali Nazionali Under14, ottenendo il secondo posto, mentre l’anno successivo vince il Trofeo delle Province, questa volta con Milano.

L'esperienza di Busnago

Dopo due stagioni a Visette arriva il trasferimento a Busnago dove gioca per gli ultimi tre anni, in Serie C, B2 e B1, dove l’abbiamo potuta conoscere, avendo militato nel nostro stesso girone, nella stagione appena conclusa.

“Nell’ultimo campionato d B1, che ho giocato a Busnago, ho avuto modo di confrontarmi con atlete e squadre superiori a noi per esperienza e una di queste era Legnano, un team che mi ha subito colpita e affascinata per il suo modo di giocare. Questo sarà il mio primo anno fuori dal giovanile, pertanto non vedo l’ora di crescere e di imparare il più possibile dalle mie nuove compagne. Spero in questa stagione di raggiungere importanti traguardi e di arricchire il mio bagaglio personale”.

L'emozione del mondiale Under 19

Ma non solo club, infatti la nostra Gaia si sta giocando i Mondiali Under19:

“Vestire la maglia azzurra è sempre stato il mio più grande sogno ed è per me un onore far parte di questo gruppo formato dalle ragazze più forti in Italia”.

Sotto, Gaia festeggia insieme alle compagne la vittoria sulla Bulgaria all'esordio ai Mondiali U19 (Foto Federvolley.it)