Fo.Co.L. ecco il nuovo preparatore atletico

Si allarga il parco staff tecnico della Fo.Co.L. di Legnano con un'altra figura chiave, un ruolo imprescindibile per la buona riuscita di una stagione: il nuovo preparatore atletico biancorosso è Francesco Garrera.

Un nuovo preparatore atletico per la Fo.Co.L.

Francesco, classe 1998, laureato alla Statale di Milano in Scienze Motorie, Sport e Salute, ha un'ampia esperienza nel settore pallavolistico, dove inizia la propria carriera nel 2019 nel Bresso Volley, in Serie B Maschile, mentre nel femminile si avvicina la stagione successiva, con la B2 di Cusano Milanino.

Nel 2021 il passaggio in Brianza, a Concorezzo, con cui vince il campionato di B2 e si guadagna la promozione in B1, dove resta per il passato campionato, trascorso per la prima di stagione anche a Cantù, in A2.

Le parole di Garrera

Parallelamente Garrera si è occupato anche di altri sport, come scherma e atletica leggera, lavorando dunque in modo trasversale in diverse discipline in modo da combinare le esperienze lavorative.

"Ho sempre vissuto la Fo.Co.L da avversario - esordisce Francesco, alle sue prime parole da biancorosso -, sia in B2 sia in B1, è una società che mi ha affascinato per la crescita che ha avuto, per la sua costanza, quindi quando è nata questa opportunità l'ho voluta cogliere, sposando questo progetto, con l'obiettivo di proseguire quanto costruito negli anni scorsi e migliorare ancora di più. La preparazione è già cominciata con il grande lavoro svolto da Stefano Frassine e Serena Morelli di valutazione delle atlete grazie ai test iniziali, è servito per fare uno screening della squadra. Attraverso il confronto all'interno dello staff e con coach Turino abbiamo portato avanti dei programmi individuali fisici, arrivando poi al 24 agosto, quando inizieremo ufficialmente la preparazione".