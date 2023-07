Da quella prima chat all’altare, la felicità di Marco e Andrea uniti in matrimonio

Da quella prima chat inviata più di dieci anni fa all’altare. E’ una storia conclusasi con i fiori d’arancio quella di Marco Margiotta e Andrea Greco convolati in matrimonio nel pomeriggio di giovedì della scorsa settimana a Cascina Caremma noto agriturismo di Besate.

Uniti in matrimonio dal presidente del Consiglio Comunale di Rho

Residenti a Rho da diversi anni Marco e Andrea sono stati sposati da Calogero Mancarella, amico della coppia, e presidente del Consiglio Comunale rhodense. Un matrimonio avvenuto alla presenza di 170 parenti, amici, professori e ex studenti dell’istituto Puecher Olivetti di Rho dove Marco insegna da diversi anni alternandosi con il suo lavoro di dentista.

Entrambi professori si sono conosciuti più di dieci anni fa in una chat

Entrambi professori, Marco e Andrea si sono conosciuti più di 10 anni fa. «Tutto è iniziato attraverso una chat di internet - raccontano i due novelli sposi - abbiamo iniziato a scriverci, poi ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a frequentarci». Marco e Andrea hanno poi deciso di andare a convivere scegliendo Rho, dove Marco ha anche uno studio di dentista, come casa per il loro futuro. Poi la decisione di sposarsi arrivata per Andrea in un modo inaspettato.

"Marco mi ha fatto la proposta di matrimonio con un video che mi ha consegnato durante la mia laurea"

«Marco mi ha fatto la proposta durante la mia laurea - racconta Andrea - Nel video in cui c’erano i complimenti per il fatto di aver portato a termine gli studi ha inserito anche un messaggio nel quale mi chiedeva di sposarlo. Ovviamente ho detto si, in modo da regolarizzare la nostra unione.»

Dopo la luna di miele e le vacanze torneranno a scuola a insegnare

Attorniati da parenti e amici di sempre i due sposi, rispettivamente di 45 e di 36 anni, hanno organizzato al meglio il loro matrimonio apprezzato da tutti i presenti. E ora, dopo il meritato riposo e una breve vacanza, Marco e Andrea torneranno a scuola, Marco al Puecher Olivetti e Andrea in una scuola del milanese dove farà l’insegnante di sostegno.