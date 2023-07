Esce di strada sulla tangenzialina e finisce nel fosso

Incidente nella notte fra Pero e Settimo Milanese.

Tangenzialina

Un'automobile con a bordo un ragazzo di 38 e una donna di 31 anni è finita fuori strada terminando la propria corsa nel fossato a lato della tangenzialina che collega Molino Dorino e Cornaredo.

Auto nel fosso

L'incidente è avvenuto fra Pero e Settimo, poco prima dell'una di notte, a circa un chilometro dallo svincolo di Vighignolo in direzione Cornaredo.

Inizialmente si è temuto il peggio. L'auto è finita ribaltata su un lato nel fossato. Sul posto sono arrivati in codice rosso ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri. Fortunatamente, le condizioni dei due occupanti non si sono rivelate gravi, e il rientro in ospedale al Policlinico è avvenuto in codice verde.

Esami negativi

Forze dell'ordine e vigili del fuoco si sono occupati dei rilievi, sono stati eseguiti anche i controlli di rito sul guidatore per evidenziare un eventuale stato di alterazione psicofisica ma hanno dato risultati negativi. Pare che la perdita di controllo e l'uscita di strada sia stata dovuta alla velocità.