Finale nazionale campionato d’Insieme Gold: la Ginnastica Skill c’è

La Ginnastica Skill di Canegrate protagonista alla finale nazionale del Campionato d'Insieme Gold.

Ginnastica Skill sempre da applausi

La Ginnastica Skill di Canegrate sempre in prima linea. E' successo anche in occasione del Campionato nazionale d'Insieme Gold open andato in scena a Folgaria. In pista le canegratesi Sofia Croce, Noemi Liardo, Agata Lucchini, Elisa Santalini e Gaia Tandin, sostenute a bordo pedana da Sofia Nebuloni riserva in questa prova.

Le gare

"L’emozione di gareggiare su una pedana così importante, ha condizionato la prova delle skilline che a causa di due perdite e alcune imprecisioni, non sono riuscite a mostrare tutti i progressi fatti in questi mesi di duro lavoro - commentano dalla società - Chiudono la prova in 40esima posizione portando a casa un bagaglio ricco di esperienza, la consapevolezza del loro valore e

la grande grinta e determinazione che serve per affrontare sfide sempre più ardue".