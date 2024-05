In finale nazionale Gold un allievo della Ginnastica Perseverant

Risultato di grande prestigio per la sezione maschile della società ginnastica Perseverant Legnano che porta un ginnasta allievo A1 alla finale nazionale Gold.

Tanta soddisfazione per la società Perseverant che con il ginnasta allievo A1 Riccardo Gariboldi ha gareggiato nella finale nazionale per il torneo Gold. I 30 ginnasti migliori di tutta Italia hanno disputato la finale a Torino l’11 Maggio ed il giovanissimo allievo Riccardo, allenato dal tecnico Tosca Riccardo, si è piazzato al 17 posto. Commenta il presidente Roberto Bani, abbiamo un gruppo di giovani ginnasti molto promettenti che per il futuro daranno molte soddisfazioni in Perseverant e con questi risultati si raccolgono i frutti del lavoro costante che in società si sta portando avanti per un grande rilancio del settore maschile.

I piazzamenti di prestigio dei ginnasti

Sabato 18 Maggio a Cassano D’Adda si è disputata anche la gara regionale livello LC e Perseverant era presente con il ginnasta Junior1 Andrea Targa che si è piazzato al nono posto e con il ginnasta Junior2 Stefano Targa che sale sul podio al secondo posto. Molto bravi i fratelli Targa che riescono sempre ad essere molto competitivi in tutte le manifestazioni per giocarsi piazzamenti di grande prestigio.

Nel gruppo dei giovanissini esordienti, nella gara di Cassano D’Adda, per Perseverat hanno gareggiato i ginnasti Andrea Marinioni, Nicolò Morrone e Riccardo Bianchessi che sono stati premiati con il diploma di partecipazione.

Spiega il tecnico Riccardo Tosca che i ginnasti al di sotto degli 8 anni non possono partecipare a gare ufficiali ma possono già confrontarsi in questi incontri per esordienti utili per valutazioni sul livello di preparazione raggiunto. I nostri giovanissimi esordienti si sono distinti riscuotendo commenti positivi da parte della giuria ufficiale di gara.