Ultime fatiche per coppie e squadre della Ginnastica Skill di Canegrate impegnate negli scorsi fine settimana nella seconda prova regionale.

Tre podi nel campionato d'insieme per la Ginnastica Skill

Nella categoria LC1 Open, Martina Colombo, Camilla Marinoni, Sara Messina, Rachele Monaco e Carolina Toso con una prova di carattere salgono sul secondo gradino del podio e conquistano il titolo di vice campionesse regionali.

Nella categoria LB1 Allieve Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Stirparo si migliorano rispetto alla prima prova e si aggiudicano l’argento e si laureano vice campionesse regionali. Nella stessa categoria le compagne Giorgia Borroni, Celeste Delgado e Emma Sidoti chiudono con un ottimo 5° posto la loro prova nonostante un’incertezza sul finale dell’esercizio.

Si confermano sul terzo gradino del podio nella categoria LB1 Open con un’esecuzione grintosa e determinata Melania Cortesi Lauria, Emma Parini e Luna Paties-Montagner.

Una prova al di sotto delle proprie potenzialità

Qualche rammarico per la squadra LD1 Open che con una prova al di sotto delle proprie capacità si aggiudica comunque un ottimo punteggio chiudendo la prova in 5° posizione. Ampi margini di miglioramento per il campionato nazionale per Carlotta Barile, Chiara Bertelli e Sara Usai che sono pronte a riscattarsi.

Tra le coppie qualche errore per Rebecca De Simone e Elisa Pucci che tra le allieve LB2 chiudono la loro prova in 13° posizione. Una perdita di attrezzo fa scivolare indietro in classifica anche Carolina Cappellotto e Noemi Turchetti nella categoria LD2 Open. Un netto miglioramento nell’esecuzione per Giorgia Dell’Orto e Sofia Montagna che nella categoria LB2 Open risalgono la classifica fino alla 16° posizione.

Pronti per i nazionali di Rimini

Tutte queste ginnaste sono già al lavoro per preparare l’appuntamento con i nazionali di Rimini dove, siamo sicuri, saranno tra le protagoniste.

Gara in crescendo anche per il settore Gold che nella seconda prova regionale del campionato d’insieme ha alzato il livello tecnico dell’esercizio presentato. Alcune perdite sulle nuove difficoltà non hanno permesso loro di andare oltre la 9° posizione, ma Sofia Croce, Noemi Liardo, Agata Lucchini, Sofia Nebuloni e Gaia Tandin supportate dalla compagna Elisa Santalini, sono riuscite a conquistare l’ultimo posto disponibile per i campionati nazionali di Folgaria dove si confronteranno con le migliori squadre d’Italia.

In bocca al lupo a tutte le Skilline