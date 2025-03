È un giorno da dimenticare per Emanuela Maccarani, la tecnica di Rho che ha firmato tutti i più grandi successi della ginnastica ritmica italiana e che da due anni a questa parte è coinvolta nella vicenda riferita a presunti maltrattamenti subiti dalle ginnaste della nazionale.

Emanuela Maccarani non è più Direttrice Tecnica e allenatrice della nazionale

Oggi, mercoledì 26 marzo 2025, il nuovo presidente della Federginnastica, Andrea Facci durante il consiglio federale ha assunto ad interim la direzione tecnica della squadra azzurra sollevando dall’incarico Emanuela Maccarani. Un atto dovuto: secondo la prassi, il neo eletto presidente federale deve comunicare al Coni entro un mese dalla sua elezione, la composizione dello staff tecnico che seguirà la squadra nazionale nel quadriennio olimpico.

Essendo stato eletto a marzo, Facci ha deciso quindi di assumere egli stesso il ruolo. Emanuela Maccarani è stata anche sollevata dal ruolo di allenatrice della squadra che svolgeva in ossequio al contratto scadente il 30 giugno prossimo. Licenziamento che ha effetto immediato. Da domani, giovedì 27 marzo, quindi, la Maccarani non avrà più accesso a quell’Accademia che lei stessa ha contribuito a far costruire ed aprire a Desio.