Caso Farfalle, il Gip ordina il processo per Maccarani

Il Gip del Tribunale di Monza ha disposto l'imputazione per maltrattamenti per la direttrice tecnica dell'Accademia internazionale di Desio di Ginnastica Ritmica Emanuela Maccarani.

Caso Farfalle

La Procura di Monza aveva chiesto l'archiviazione del procedimento penale sia per Emanuela Maccarani di Rho sia per la sua assistente Olga Tischina. Oggi il Giudice per le Indagini Preliminari di Monza ha accolto la richiesta di archiviazione per Tischina e allo stesso tempo disposto l'imputazione per Maccarani. All'archiviazione del procedimento si era opposti i legali delle due ex ginnaste che hanno denunciato i maltrattamenti psicologici subiti.

Maccarani a processo

L'allenatrice delle Farfalle della Ginnastica Ritmica dovrà dunque affrontare il processo penale. Anche il processo sportivo, condotto dagli organi competenti del Coni, che si era concluso con un'ammonizione nei confronti di Maccarani, verrà nuovamente celebrato. Anche in questo caso l'ex ginnaste si sono opposte al primo verdetto, ottenendo la revisione del processo sportivo.