Doppia vittoria per le giovanili della Rari Nantes Nuoto

Doppio confronto nella stessa giornata per diversi atleti della Rari Nantes Legnano che portano a casa in entrambi i casi il risultato.

Doppia vittoria per il Rari Nantes Legnano

Una domenica da stakanovisti, per i ragazzi delle giovanili della Rari Nantes Legnano. Nella stessa

giornata, infatti, molti dei giocatori hanno disputato, per il campionato PallaNuotoItalia, in mattinata

una partita con la squadra Under 13 e, in serata, un’altra con gli Under 15.

Vittoria agevole degli U13 contro Leinì per 16-0. “Ottima la partita in difesa, abbiamo concesso poco e il nostro portiere Tamburello si è fatto sempre trovare pronto per parare (compreso un rigore). Bene anche in attacco: stiamo cominciando ad applicare in partita le azioni che proviamo in settimana”, il commento post gara di coach Marco Borsa.

Il tabellino di entrambe le gare

Leinì - RNL 0-16 (Parziali: 0-5, 0-3, 0-5, 0-3).

Marcatori RNL: 3 Dipalo, 2 Caimi, 2 Raho, 2 Ventura, 2 Zorzetto, 1 Cantarella, 1 Cristiano, 1

Gavioli, 1 Lavazza, 1 Leone

Più combattuto, complice anche la stanchezza, il match degli U15 contro Lecco, comunque vinto

per 9-4. “Dobbiamo continuare a lavorare sulla dinamicità, anticipando l’avversario in ricezione

della palla”, il punto del tecnico Paolo Mattei.

RNL-Pn Lecco: 9-4 (Parziali: 3-3, 2-0, 1-1, 3-0)

Marcatori RNL: 4 Valentini, 3 Dall’Omo, 1 Colombo, 1 Lavazza