Tre incidenti a Robecco, ferito un ciclista

Sabato di straordinari per la Polizia Locale di Robecco. Il paese sulle rive del Naviglio infatti nella giornata di ieri, 1 aprile, è stato teatro di tre sinistri che hanno richiesto l’intervento dei ghisa cittadini che si sono precipitati sul posto per rilevare gli incidenti.

Tre incidenti

Il primo è avvenuto attorno alle 16 in via per Castellazzo de Barzi. Protagoniste due auto che si sono scontrate all’altezza dell’ex ristorante “Da Lucrezia”. Fortunatamente lo scontro non ha provocato nessun ferito. Gli agenti della Locale arrivati sul posto hanno verificato che la situazione era sotto controllo e si sono subito spostati qualche centinaia di metri più in là.

Ciclista ferito

In contemporanea infatti si è registrato un secondo incidente in via Adua, all’incrocio tra la SS 526 e la SP 227. Coinvolti un ciclista ed un auto. Il ciclista di 45 anni, di Robecco stava transitando sulla strada arrivando dal ponte carrabile. Ad un certo punto sarebbe stato però investito da un’automobile guidata da un uomo di 47 anni che si trovava alla guida insieme alla moglie e proveniente da Magenta. Al momento la dinamica non è ancora chiara, ma da una prima ricostruzione della Polizia Locale intervenuta sul posto per rilevare il sinistro, sembrerebbe che l’automobilista non abbia visto il ciclista. Il 45enne sarebbbe finito dopo lo scontro sul cofano dell’auto e poi sul tettuccio per poi rovinare a terra. Sul posto sono arrivate un’ambulanza ed un’automedica. L’uomo avrebbe riportato diverse contusioni ed ematomi in particolare ad anca, spalla e gamba sinistra, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo i primi soccorsi è stato infine trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Tamponamento

L’ultimo incidente infine è avvenuto sulla SS526 all’incrocio tra Magenta e Robecco con un tamponamento che ha coinvolto due auto. Anche in questa occasione, come nel primo sinistro, fortunatamente nessun ferito, ma solo alcune ripercussioni sul traffico.