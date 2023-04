Aggressioni al personale, in ospedale torna il posto di Polizia

La Questura di Milano riattiva i posti di Polizia negli ospedali dopo l'aggravarsi del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario.

Attivato un nuovo posto di Polizia all'Ospedale Nuovo di Legnano

Da oggi, lunedì 3 aprile 2023, gli agenti del Commissariato di Legnano sono operativi in un apposito spazio (adeguatamente strutturato e configurato con tecnologie idonee al servizio) all'interno dell'ospedale cittadino, dove nei mesi scorsi si è registrata più di un'aggressione agli operatori del Pronto soccorso. A gennaio, solo per citare il caso più eclatante tra quelli verificatisi nell'ultimo perriodo, i parenti di un paziente in attesa si essere visitato avevano perso le staffe e si erano scagliati contro l'addetto al triage con insulti, minacce di morte e pugni sul vetro.

Gli agenti sono tornati operativi anche al Policlinico, al Bassini e al Sacco

Oltre che con la Direzione sanitaria dell'Asst Ovest Milanese, via Fatebenefratelli ha intrapreso accordi con le direzioni sanitarie di altri tre ospedali milanesi affinché, considerato anche il progressivo affievolimento delle criticità legate all’emergenza pandemica, venissero individuati locali idonei per riattivare i posti di Polizia la cui operatività, nelle fasi acute della pandemia da Covid19, era stata temporaneamente sospesa.

La Direzione dell’Ospedale Maggiore Cà Granda-Policlinico di Milano, uno dei poli sanitari più grandi e articolati del capoluogo e con un importante carico di lavoro sul Pronto soccorso, ha tempestivamente aderito a tale sollecitazione individuando nuovi locali per consentirne già l’operatività da oggi, lunedì 3 aprile, da parte degli agenti del Commissariato Monforte Vittoria con un completo allestimento con i necessari arredi e dotazioni tecnologiche.

Analoga disponibilità è stata espressa dalla Direzione dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, che ha reso possibile da oggi l’attivazione del posto di Polizia a cura del Commissariato Cinisello Balsamo.

La Direzione dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, ove è in atto un’importante opera di ristrutturazione, ha aderito alla richiesta del questore Giuseppe Petronzi prevedendo, entro l’estate prossima, l’allestimento del nuovo posto di Polizia in prossimità del Pronto Soccorso e individuando, in tempi brevi, una collocazione temporanea.

Salgono così a dieci i Posti di Polizia attivi negli ospedali del Milanese

Questa iniziativa vede pertanto realizzare la completa riattivazione dell’articolata rete, operativa ininterrottamente da decenni nella Città metropolitana di Milano, in cui sono già presenti sei posti di Polizia: all’Asst Fatebenefratelli-Sacco-Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, a cura del Commissariato Garibaldi Venezia; all’Asst Santi Paolo e Carlo-Ospedale San Paolo, a cura del Commissariato Porta Ticinese; all’Asst Santi Paolo e Carlo-Ospedale San Carlo, a cura del Commissariato Bonola; all’Asst Grande Ospedale metropolitano Niguarda, a cura del Commissariato Greco Turro; all’Ospedale San Raffaele, a cura del Commissariato Lambrate; all'Asst Nord Milano-Ospedale Sesto San Giovanni, a cura del Commissariato di Sesto San Giovanni.