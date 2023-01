Stanchi di aspettare al Pronto soccorso, aggrediscono operatore del triage

Troppo lunga l'attesa al Pronto soccorso, i parenti di un paziente perdono le staffe e si scagliano contro l'addetto al triage.

In attesa al Pronto soccorso da più di otto ore, i parenti perdono le staffe

E' successo nel tardo pomeriggio di venerdì 20 gennaio 2023 all'ospedale di Legnano. Per sedare gli animi sono intervenuti anche i Carabinieri ed è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Erano passate da poco le 9.30 del mattino quando un 35enne si è presentato al Pronto soccorso lamentando un forte mal di gola. Dopo gli opportuni accertamenti, gli operatori del triage gli hanno assegnato il codice verde e lo hanno fatto accomodare in sala d'attesa. Dopo oltre otto ore, l'uomo non era ancora stato visitato, perché in Pronto soccorso erano in trattamento sei codici rossi e 13 codici gialli. A un certo punto due parenti del paziente hanno iniziato ad alzare la voce: pretendevano di vedere un medico subito e quando gli operatori del triage hanno spiegato loro che non era possibile, perché erano in corso delle emergenze hanno dato in escandescenze.

Insulti, minacce di morte e pugni sul vetro. E altri astanti davano man forte

I tentativi di calmarli messi in atto dagli infermieri si sono rivelati inutili, e anzi i toni si sono alzati ulteriormente: quando gli operatori sanitari hanno prospettato una chiamata ai Carabinieri, sono volati insulti e parole grosse e persino esplicite minacce di morte all'indirizzo dell'addetto al triage. Non sono mancati nemmeno pugni sul vetro e tentativi di forzare le porte. La situazione è diventata presto ingestibile, con i facinorosi che cercavano anche di aizzare le altre persone in attesa: alcune si sono unite al coro di insulti e invettive e c'è stato anche chi ha iniziato a filmare con gli smartphone gli infermieri del triage e le loro risposte.

Triage bloccato fino all'arrivo dei Carabinieri, intervenuti con quattro pattuglie

Un bailamme che ha di fatto bloccato il processo di triage, interrompendo l’attività infermieristica e ritardando la valutazione puntuale della richiesta di salute di altri pazienti in arrivo. Per ristabilire l’ordine e la sicurezza, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, giunte sul posto con quattro pattuglie dei Carabinieri.