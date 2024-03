Doppio successo, nella domenica appena trascorsa, per le squadre della Rari Nantes Legnano nei campionati PallaNuotoItalia.

Doppia vittoria per la Rari Nantes legnano

Vittoria larga, 16-4, per gli Under 13 contro In Sport Cassano D’Adda. Dopo due tempi ben controllati, con un parziale aggregato di 8-0, la squadra cala in terza frazione e concede quattro gol agli avversari, prima di dominare l’ultimo tempo di gioco con i gol di Ventura, Ladina e Viscardi.

RNL-In Sport Cassano D’Adda: 16-4 (Parziali: 2-0, 6-0, 2-4, 6-0)

Marcatori RNL: Ventura 5, Cristiano 4, Ladina 4, Cantarella 1, Viscardi 1, Misani 1

Il match degli under 15

Più combattuto il match degli Under 15 B1 contro Pallanuoto Barzanò, complice troppa imprecisione al tiro della RNL, sottolineata a fine match da coach Marco Borsa. Ma dopo tre tempi terminati in perfetta parità, la squadra segna tre reti di fila, chiude la quarta frazione sul 3-1 e si aggiudica la vittoria finale per 7-5.

RNL-Pn Barzanò: 7-5 (Parziali: 1-1, 2-1, 1-2, 3-1)

Marcatori RNL: Dall’Omo 2, Bodini 2, Colombo 1, Maugeri 1, Dipalo 1