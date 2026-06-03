Cantù trionfa al Torneo delle Contrade

La Pallacanestro Cantù, battendo in finale l’Olimpia Milano, si è aggiudicata la decima edizione del Torneo delle Contrade del Palio di Legnano, alla presenza del presidente Marco Tajana e con Mattia Mastroianni che ha consegnato i premi

L’ultimo atto

Una finale vibrante, in linea con tutte le partite di questa edizione, che si sono rivelate di alto livello e mai scontate.

La premiazione ha visto il prologo dell’applauso a una parte della squadra ABA Under 13, neo campione d’Italia, con diversi rappresentanti che hanno dato una mano durante il torneo che loro stessi avevano giocato soltanto due anni fa.

Uno dei momenti più commoventi della giornata è stato la consegna del Premio Fair Play che, da questa stagione, è dedicato a Mauro Marchitelli, amico, ex giocatore ed ex dirigente di Legnano e dell’ABA: in campo, per la consegna a Faenza, anche il figlio Mattia e la moglie Pamela

I riconoscimenti

Per il Tiro da 3 Punti Matteo Re Sartò (Legnano Knights), per la Skill Challenge Ettore Manzoli (Legnano Knights), miglior quintetto Davide Corso (Social Osa), Enea Delfino (Virtus Bologna), Matteo Fontanive (Legnano Knghts), Yazeed Elbanna (Bayern Monaco) e Adrien Maffi (Pall. Cantù) che ha vinto anche il premio com MVP

Classifica Palio

1 – Pallacanestro Cantu’ – Legnarello

2 – Olimpia Milano – La Flora 64-54

3 – Urania Milano – San Martino

4 – Bayern Monaco – Sant’Ambrogio

5 – Virtus Bologna – San Domenico

6 – Social Osa – San Magno

7 – UBL Firenze – San Bernardino

8 – Legnano Knights – Sant’Erasmo

Classifica Provaccia

1 – Bernareggio 99 – La Flora

2 – Scuola del Talento – San Bernardino

3 – Reyer Venezia – San Magno

4 – Faenza – San Martino

5 – Granada – Sant’Ambrogio

6 – Martesana – Legnarello

7 – MB501- San Domenico

8 – Azzurra Trieste – Sant’Erasmo