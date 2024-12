Buona la prima per la squadra Master del Team Legnano Nuoto

Debutto con i fiocchi per la squadra Master del Team Legnano Nuoto, che a Torino, gli scorsi 6, 7 e 8 dicembre, ai Campionati italiani invernali ha portato a casa ben nove medaglie, a fronte della partecipazione di 20 atleti.

Nove medaglie agli Italiani Master per il Team Legnano Nuoto

La prima medaglia della manifestazione è arrivata grazie a Giorgio Bellin (M25), bronzo nei 400SL, seguito a ruota da una grande Carla Venice (M35), capace di dominare la sua categoria nelle gare a rana: per lei doppietta d'oro nei 50 e 100.

Oro e titolo italiano anche per Irene Colombo (M60) nei 100 100MI, oltre all'argento nei 100DO.

Secondo gradino del podio tricolore per Vittorio Federici (M50) nei 50DO e terzo nei 100MI.

Ancora un titolo grazie ad Antonietta Rebolini (M70), oro nei 100MI, e ancora con lo splendido argento di Laura Bozzato (M35) nei 50FA, a chiudere una serie di risultati straordinari per la squadra.

La società legnanese si conferma così una società in forte crescita nel panorama del nuoto Master.