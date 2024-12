Ltc Group gratifica i propri mille dipendenti con un super bonus: 2.500 euro a testa

Ltc Group ha voluto celebrare il Natale con un gesto concreto e significativo per tutti i suoi collaboratori.

Premio straordinario da 2.500 per ciascun dipendente

Durante la tradizionale festa natalizia, la famiglia Bertelli, insieme alla dirigenza del gruppo, ha annunciato a sorpresa un premio straordinario di 2.500 euro netti per ciascuno dei mille dipendenti dell'azienda di Legnano.

"Le persone rappresentano il cuore pulsante dell'azienda"

Spiegano i vertici aziendali:

"Un riconoscimento che conferma l’attenzione costante di Ltc Group verso il valore delle persone, che rappresentano il cuore pulsante dell’azienda".

Una realtà di rilevanza mondiale nata a Legnano nel 1957

Fondata nel 1957 nella città del Carroccio, Ltc Group (www.ltc-group.com) è cresciuta fino a diventare un leader mondiale nella produzione di nuclei magnetici per trasformatori e reattori, che coprono infinite applicazioni industriali per la generazione e distribuzione dell’energia.

Con sei sedi produttive in Italia (oltre che a Legnano, in zona è presente anche a San Giorgio su Legnano), due stabilimenti a Dubai - di cui il secondo completato nel 2024 - e una nuova presenza produttiva a Taiwan dal 2023, Ltc Group ha ulteriormente ampliato il suo raggio d’azione internazionale. Inoltre, quest’anno è stato annunciato un importante progetto in Canada, a conferma della strategia di espansione del gruppo verso nuovi mercati globali.

"Guardiamo al futuro, investendo in innovazione e sostenibilità"

Lungi dal sedersi sugli allori, l'azienda guarda al futuro::

"Ltc Group continua a investire in innovazione e sostenibilità, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione di leadership a livello mondiale".