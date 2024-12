Ignazio Ziino premiato con la stella al merito sportivo

Ignazio Ziino Colanino, arbitro benemerito e presidente uscente della sezione Aia di Legnano, ha ricevuto la stella di bronzo al merito sportivo.

Stella al merito sportivo a Ignazio Ziino Colanino

La consegna è avvenuta lunedì 9 dicembre all'Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli a Milano, nel corso della cerimonia promossa dal Coni Lombardia. Un evento che ha celebrato atleti, tecnici, dirigenti e società sportive, premiando non solo i trionfi sul campo ma anche il lavoro dietro le quinte. L'arbitro benemerito Ziino Colanino è stato insignito della stella di bronzo al merito sportivo come dirigente a fronte dell'attività svolta nell'ambito della sezione di Legnano e a livello nazionale. A consegnargli l'onorificenza sono stati la vicepresidente nazionale Coni Claudia Giordani e il presidente regionale Coni Marco Riva.

Dalla Pregnanese al vertice della sezione Aia di Legnano

Dopo un’esperienza calcistica nelle giovanili della Pregnanese, nel 1975 Ziino è entrato a far parte della storica sezione arbitri legnanese arrivando a dirigere gare al massimo livello regionale. Appeso il fischietto al chiodo, è passato a ricoprire il ruolo di osservatore arbitrale approdando nel 2012 alla Serie A: vi ha operato fino al 2017 e ha avuto modo di valutare molteplici arbitri della massima serie tra i quali Rizzoli, Rocchi, Orsato. Successivamente e fino al 2020 ha svolto l’incarico di formatore nell’ambito del Settore tecnico nazionale dell’Associazione italiana arbitri.

Contestualmente non ha fatto mancare il suo contributo alla sezione di Legnano ricoprendo inizialmente e per diversi anni il ruolo di segretario sezionale, componente e poi presidente del Collegio dei revisori e da dicembre 2020 a novembre 2024 quello di presidente di sezione. Al termine del suo mandato, ha deciso di non ricandidarsi per lasciare spazio a più giovani associati pur continuando a trasmettere le proprie esperienze ai giovani arbitri (oggi la sezione è guidata da Stefano Zambon).

"Grazie alla mia famiglia che mi ha supportato con pazienza"

Queste le parole di Ziino all'indomani della consegna delle benemerenze Coni:

"È stato un grande onore per me ricevere tale riconoscimento e non posso che esprimere il mio più profondo ringraziamento al Coni per questa onorificenza che dedico alla mia sezione di Legnano e all’Aia in generale, ma in primis alla mia famiglia che con tanta pazienza mi ha supportato in questo mio hobby impegnativo ma unico e appassionante”.

Nella foto di copertina, Ignazio Ziino Colanino è il terzo da sinistra