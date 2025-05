Nel weekend 24-25/5 si sono svolti a Meda i Campionati Provinciali Milano-MonzaBrianza-Lodi di Atletica Leggera per la categoria Cadetti/e che hanno visto la partecipazione di ben 1200 atleti-gara.

Anche gli atleti della Sao ai campionati provinciali

Due giorni che hanno regalato ai ragazzi della SAO Cornaredo cinque titoli provinciali, due secondi posti, diversi ottimi piazzamenti personali e soprattutto tre minimi di partecipazione ai prossimi campionati italiani a Viareggio.

Nicolò Brocchieri ha vinto i titoli nel martello 4kg (35.18 m) e nel disco 1,5kg (32.54 m). Sofia Sguera è campionessa nei 300m (40"79) e argento nei 300 ostacoli (44"82), seconda miglior prestazione stagionale italiana e qualificata per Viareggio in entrambe le specialità. Marco Giannelli è il nuovo campione nei 2000 m con 5'55"35 che gli vale il minimo per i campionati italiani. Con 6,32 m Matteo Restelli è oro nel salto in lungo.Lupo Gussoni è argento nell'alto con 1,70 m.

Ottimi i piazzamenti e relative prestazioni per Stefano Dibenedetto (quinto posto nel peso 4 kg), Lupo Gussoni (sesto sui 300 m), Andrea Di Meo (80 m) e Giacomo Corrada nel giavellotto.