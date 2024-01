Ritorno a scuola nelle aule rimesse a nuovo per gli alunni della scuola primaria di Arconate.

Aule ritinteggiate durante le vacanze di Natale

L’Amministrazione comunale ha approfittato delle vacanze scolastiche durante le festività natalizie per riqualificare la scuola elementare con un investimento pari di oltre 110mila euro di stanziamento. Sono stati completati i lavori di tinteggiatura e tutte le aule, dei corridoi e delle mense dell'Istituto Omnicomprensivo europeo. Lunedì 8 gennaio i bambini sono ritornati a scuola in spazi e ambienti più belli e accoglienti. E’ stato completato quindi il primo lotto di lavori.

In corso la ristrutturazione della palestrina

Nel frattempo sono in corso gli interventi di ristrutturazione alla palestrina, utilizzata dagli alunni e dalle associazioni sportive, che da tempo versava in condizioni di degrado. Sono state effettuate la rasatura e la scrostatura dei muri, è stato rifatto l'intonaco e l'intera palestra è stata ritinteggiata, così come l'atrio e gli spogliatoi; verrà poi sostituito il pavimento che nel corso degli anni si è molto rovinato. Per risolvere il problema delle piogge che allagano periodicamente la piccola palestra, a partire da lunedì 15 gennaio saranno realizzati due nuovi pozzi perdenti che, collocati e collegati al sistema di raccolta delle acque piovane, avranno l'obiettivo di impedire nuovi allagamenti.

Lavori anche sul tetto per le infiltrazioni

Infine si interverrà per ripristinare l’isolamento di alcune parti del tetto che in qualche punto perde e ha infiltrazioni.

"Spazi e strutture adeguate per i nostri alunni"

L'assessore alla Pubblica istruzione Francesco Colombo dichiara:

"Gli studenti sono sempre stati al centro delle priorità dell'Amministrazione comunale. Il mio impegno per loro è sempre stato massimo e sono molto soddisfatto delle risorse stanziate per questo intervento di riqualificazione della scuola primaria che davvero ha assunto in tutto un altro volto. Non solo progetti dunque ma anche spazi e strutture adeguate che sappiano accogliere in maniera bella e funzionale gli alunni".