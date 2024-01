Ultimo saluto per Roberto Biancon travolto da una valanga insieme alla compagna

Si è svolto questo pomeriggio a Parabiago il funerale di Roberto Biancon, il 53enne morto tragicamente in montagna mentre stava ciaspolando insieme alla compagna Vanessa Gatti.

Ultimo saluto a Roberto Biancon travolto da una valanga

Incredulità e commozione ai funerali dell'osteopata parabiaghese Roberto Biancon, morto travolto da una valanga domenica scorsa in Alta Val Formazza insieme alla compagna uboldese Vanessa Gatti. Le esequie si sono svolte nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 gennaio, in una chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Parabiago che è riuscita a contenere a stento coloro che sono giunti a porgere l'ultimo saluto allo storico istruttore della palestra Gymnasion.

A tenere l'omelia è stato il parroco don Maurilio Frigerio, che ha esordito sottolineando come Roberto fosse un amante della montagna, vale a dire una persona che "amava salire in alto". La sua esistenza, ha detto il prevosto, ci ha insegnato che "non dobbiamo mai accontentarci del poco che abbiamo. Lui ha saputo guardare in alto, spingersi oltre. Al tempo stesso, però, ha sempre mantenuto un occhio di riguardo per ciò che capitava in basso".

Foto 1 di 6 Roberto Biancon Tragica valanga in Val Formazza: "Aiutateci a trovare il cane di Vanessa" Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Il ricordo degli amici della palestra

A parlare a nome della struttura, a cui Roberto è rimasto legato per oltre 30 anni fino alla morte crudele avvenuta nel corso della ciaspolata che stava svolgendo in compagnia della sua fidanzata, è stato il titolare Moreno Ruspi, che ha descritto la perdita di un vero amico, sottolineando le capacità di unire la passione sportiva con il lavoro.

Il numero uno della palestra di via Villoresi ha promesso che "anche se Robi è andato via in fretta, la Gymnasion sarà intrisa di lui, dei suoi ricordi e soprattutto dei suoi insegnamenti. Perdiamo un vero amico, ci mancherà". La morte, ha poi spiegato un altro suo caro amico citando Sant'Agostino, "non è niente. Il sorriso di Roberto è la nostra pace".