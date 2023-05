I bambini della Toscanini fra arte e colori

A pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico, i bambini delle Scuola Toscanini di Legnano hanno vissuto una mattinata all’insegna dell’arte e dei colori.

Per l’occasione il Comitato dei Genitori della Toscanini ha invitato l’artista Massimiliano Rusconi, Maria Cristina Limido Presidente del CAB di Busto Arsizio e Giulia Rotini arte terapista. Dopo l’incontro con il comico legnanese “Max Pisu” dello scorso anno, l’invito è stato un modo per portare le varie forme d’arte nelle nostre scuole, e dare ai bambini più strumenti possibili affinché possano trovare il modo di appassionarsi, scoprendo il proprio talento e passioni nascoste, ha spiegato Sara Cattapan Presidente del Comitato dei Genitori.

Una giornata unica piena di divertimento

"L’incontro alle scuole Toscanini è stato emozionante e divertente allo stesso tempo. I bambini sono intervenuti dando un bellissimo contributo a quello che poi si è trasformato quasi in un gioco, sia per loro che per gli insegnati. In fine sono diventati dei piccoli pittori, prendendo in mano pennello e colori per creare un’opera su tela unica che ricorderà loro questo incontro, chiude Giulia Rotini. Basta davvero poco per fare felici i bambini: colori, passione e immaginazione!"